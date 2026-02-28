कुंभ राशिफल 28 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले खर्चों पर रखें कंट्रोल, ऑफिस में बढ़ेगा तनाव, लव लाइफ और सेहत पर दें खास ध्यान

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 28 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 फरवरी 2026 का दिन…

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 28 फरवरी 2026: सबसे पहले रिश्तों में अगर कोई उलझन या गलतफहमी चल रही है तो उसे आज ही सुलझाने की कोशिश करें। बात को लंबा खींचने से स्थिति बिगड़ सकती है। ऑफिस में भी सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि उनकी नजर आज आपके काम और व्यवहार दोनों पर रहेगी। पैसों से जुड़े कुछ अटके हुए मामले आज सुलझ सकते हैं। लव लाइफ में रचनात्मकता और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझकर काम करना होगा। पैसों को समझदारी से संभालें और सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।

कुंभ राशि लव राशिफल- प्यार के मामले में आज छोटी-छोटी बातों से तनाव पैदा हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इन मुद्दों को समझदारी और धैर्य से संभालें। दिन खत्म होने से पहले किसी भी गलतफहमी को साफ कर लें, वरना बात बढ़ सकती है। कुछ महिलाएं पुराने प्रेम संबंध की ओर दोबारा कदम बढ़ा सकती हैं और इससे उनके जीवन में फिर से खुशी लौट सकती है। जो लोग शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि, अगर किसी का एक्स्ट्रा रिलेशन चल रहा है तो सतर्क रहें, क्योंकि दिन के दूसरे हिस्से में जीवनसाथी को इसकी जानकारी मिल सकती है, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर भी सोच-विचार कर सकती हैं।

कुंभ राशि करियर राशिफल- काम के मोर्चे पर अपने सिद्धांतों से समझौता करने की स्थिति आ सकती है, लेकिन आपको अपने मूल्यों पर कायम रहना चाहिए। खासतौर पर सरकारी नौकरी और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों पर अपने उसूल छोड़ने का दबाव महसूस हो सकता है। जो लोग अहम और जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें क्लाइंट्स की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ प्रोफेशनल्स को ट्रांसफर या कार्यस्थल बदलने की सूचना मिल सकती है। आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग, एनीमेशन, एविएशन और लीगल सेक्टर से जुड़े लोगों का दिन काफी व्यस्त रहेगा और शेड्यूल टाइट रहेगा। बिजनेस करने वालों को विदेश से फंड मिलने की संभावना है, जिससे व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और विस्तार की योजना पर काम शुरू हो सकता है।

कुंभ राशि आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति आज संतुलित रहेगी और आय के स्रोत सक्रिय रहेंगे। हालांकि, फिजूल खर्च से बचना जरूरी है, क्योंकि अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकता है। भाई-बहन को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में आपको सहयोग करना होगा। दिन का दूसरा हिस्सा घर या वाहन खरीदने के लिए अनुकूल माना जा रहा है। कुछ महिलाओं को पद या जिम्मेदारी में बढ़ोतरी मिल सकती है, जिससे उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। कारोबारी लोग पुराने बकाया चुकाने में सफल रहेंगे और व्यापार को नए क्षेत्रों में फैलाने के अवसर भी मिलेंगे।

कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। जिन लोगों को पहले से हृदय संबंधी समस्या है, उन्हें आज विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ महिलाओं को माइग्रेन की परेशानी हो सकती है, जबकि बच्चों को गले में इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है, जिससे दिन थोड़ा असहज रह सकता है। गर्भवती महिलाएं बाइक चलाने या किसी भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहें। त्वचा से जुड़ी एलर्जी की संभावना भी बन रही है। खानपान पर नियंत्रण रखें और आज तेल, घी और ज्यादा फैट वाली चीजों का सेवन कम से कम करें।