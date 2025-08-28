कुंभ राशिफल 28 अगस्त: आज पटरी से उतर सकती है आर्थिक प्लानिंग, वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिव बनें

Aquarius Horoscope Today 28 August 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Thu, 28 Aug 2025 05:40 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 28 अगस्त 2025: लव अफेयर से जुड़े मामलों को सावधानी से हैंडल करें। ऑफिस के प्रेशर को संभालने के लिए आपको मेहनती रहने की जरूरत है। सुनिश्चित करें कि आज आप रिश्तेदारों के साथ आर्थिक बहस नहीं करें। सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

कुंभ लव राशिफल- बातचीत के दौरान आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि स्टेटमेंट या इस्तेमाल किए गए शब्दों पर बहस होगी। आज आपको धैर्यपूर्वक श्रोता बनना चाहिए और दिन का दूसरा भाग महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि माता-पिता लव अफेयर को मंजूरी देंगे। शादीशुदा महिलाओं को अपने फैमिली लाइफ में छोटे-मोटे मामलों को हल करने की जरूरत हो सकती है। कुछ लव अफेयर टॉक्सिक भी हो सकते हैं। सिंगल लोग यह उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, कोई उनके लाइफ में आएगा।

कुंभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिव बनें। आपके सीनियर परफॉर्मेंस से खुश हो सकते हैं। आपका कमिटमेंट वह प्रमुख क्वालिटी होगी जो पदोन्नति या अप्रेजल में प्रमुख भूमिका निभाएगी। आप ऑफिस की पॉलिटिक्स के रूप में छोटी-मोटी परेशानियों की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में भी सफलता मिलेगी, जिससे आपको भविष्य के करियर के महत्वपूर्ण फैसला लेने में मदद मिलेगी। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप बनाएंगे जिससे अच्छा मुनाफा होगा। हायर एजुकेशन में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट आज खुश रहेंगे।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आपको पुराने निवेश का रिटर्न नहीं मिल पाएगा और इससे आपकी आर्थिक प्लानिंग भी पटरी से उतर सकती हैं। शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिन का दूसरा भाग अच्छा नहीं है। आप प्रोफेशनल मामलों में आर्थिक लेनदेन पर बातचीत जारी रख सकते हैं। फैमिली में संपत्ति से जुड़ी बातचीत से बचें, क्योंकि इससे भाई-बहनों के साथ विवाद हो सकता है। बिजनेसमैन को नए एरिया में बिजनेस फैलाने की अच्छी स्थिति रहेगी।

कुंभ सेहत राशिफल- आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और अपनी हेल्दी लाइफस्टाल बनाए रखें। अपने फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक को एक हेल्दी बेवरेजेज के साथ बदलने की कोशिश करें जो आपको सॉफ्ट ड्रिंक की ओर जाने नहीं देगा और न ही आप ऐसा करेंगे। आपको स्किन या आंखों से जुड़ा इंफेक्शन हो सकता है। आज एल्कोहल पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। सांस से जुड़े छोटे-मोटे इंफेक्शन बड़े बुजुर्गों के लिए चिंता का विषय रहेंगे।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com