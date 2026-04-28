कुंभ राशिफल 28 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वाले रिस्क, टाइमिंग को देखते हुए आगे बढ़ें, पढ़ें ज्योतिष की सलाह
Aquarius Horoscope 28 April 2026 Kumbh Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज करियर से लेकर लवलाइफ में कैसा रहेगा दिन
Aquarius Horoscope Today for April 27, 2026: आज क्लियर लिमिट्स आपके दिन को अच्छा कर देंगी। एक शेयरिंग मैटर आज एक क्लियर शेप ले लेगा? आप आज प्राइवेट में सोचेंगे, लेकिन दिन अच्छा जाएगा। एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन से कंफ्यूजन बढ़ने से बंद होगी। शुक्र और यूरेनस के कारण आज का दिन बातचीत अधिक जिंदादिल फील होगी। कन्या राशि में चंद्रमा है तो आपकी बातचीत को हल्की टोन में लेकर जाएगा। आपको अपनी सभी फीलिंग्स को शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सभी चीजें सामने वाले से क्लियर करने की जरूरत है। आपको क्लियर होने की जररूत है, एक बार बाउंड्री सिंपल रहे।
Aquarius Love Horoscope today, कुंभ लव राशिफल
एक लाइट कंवर्सेशन आपके लिए अधिक मायने रखती है। कोई आपके जोक्स को, सुन सकता है, लेकिन असल सवाल विश्वास का है, इमोशनली करीब होने और अटेंशन का है।आपको अपनी चालाकी को छिपाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी पल आपको ईमानदारी दिखानी हो। जो लोग सिंगल है, वो आज किसी कास शार्प और रिफ्रेशिंग खास बातचीत में किसी को नोटिस करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में है, उन्हें क्लोजनेस. पर्सनल स्पेस और किसी एक्सपेक्टेशन की जरूरत होगी, दो साफ-साफ नहीं कहीं जा सकती है। प्यार वहां बढ़ता है, जहां आजादी को एक दीवार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप आज अपनी पहचना को सेफ कर सकते हैं, और इसके बाद भी किसे को जानने दे सकते हैं कि क्या मामला है।
Aquarius Career Horoscope today, कुंभ करियर राशिफल
एक छिपी हुई डिटेल आपको बता सकती है कि कैसे कोई काम अच्छा चल सकता है। आपको पिछली बातों को लेकर भागना नहीं, जो बोरिंग है। अगर आप एंप्लायड हैं तो किसी कम्युनिकेशन को अच्छे से रिव्यू करें, शेयर फाइल, डेडलाइन जिम्मेदारियों के बीच गैप इन सभी को लेकर रिव्यू करें। अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आपको रिटेनर, ड्यूज क्लाइंट, बैकएंड सिस्टम को देखना होगा, जो हमेशा पीछे रहते हैं। आज स्टूडेंट्स स्टडी करते हुए एक मुश्किल टॉपिक को छोटे भागों में तोड़कर हल करें। प्रोग्रेस वहां आती है, जहां इनसाइट काम की हो।
Aquarius Money Horoscope today, कुंभ मनी राशिफल
आज अस्पष्ट अरेंजमेंट आपको आराम देगा, लेकिन बाद में ये आपके लिए तनाव खड़ा कर देगा? आपको नंबर्स, तारीख, जिम्मेदारियों को खुलकर सभी के सामने लाना चाहिए, बिना मामले को टेंस किए हुए। आपको रिस्क, टाइमिंग और आगे बढ़ने के फैसले की जरूरत हैं। आज अगर सेविंग, निवेश और ट्रेडिंग की जररूत है तो इसमें एक्टिंग अवाइड करके आपको काम देखना होगा, क्योंकि एक अचानक आया आडिया आपको लाभ दे सकता है। आज एक लिखित नोट, रसीद, एक क्लियर रिकॉर्ड आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। आपका कॉन्फिडेंस तभी आता है, जब आप हर जरूरी डिटेल को छोड़ना बंद कर देते हैं।
Aquarius Health Horoscope today,कुंभ हेल्थ राशिफल
मेंटली आपकी टेंशन आपको दिखाई देगी, कईसारे विचार जो आपके दिमाग में हैं, जो बिना बोले रह गए हैं। स्लीप सरकुलेशन, लोअर बैक चेंशन और अचानक थकान देखे जा सकते हैं और आपको बैकग्राउंड में दिक्कत करेंगे। आपके सिस्टम को इस समय अच्छे बदलाव की जरूरत है। एक ईमानदारी से लिया गया ठहराव और दुनिया को जवाब देना बंद करने से आप पाएंगे कि आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। आपको आज स्लो ब्रीदिंग, हाइड्रेशन, लाइट स्ट्रेचिंग और एक लगातार डिजिटल रिपोर्ट से आपको मदद मिलेगी। आपको इस समस आलस नहीं करना है। आपका दिमाग अच्छे से दौड़ सकता है, लेकिन शरीर को रिद्धम में आने के लिए समय लगेगा।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें