कुंभ राशिफल 27 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, लव लाइफ में बहस करने से बचें

कुंभ राशिफल 27 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, लव लाइफ में बहस करने से बचें

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 27 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Mon, 27 Oct 2025 05:37 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 27 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि वालों को एक हैप्पी रोमांटिक जीवन के लिए अतीत को खत्म कर देना चाहिए और उसे कभी बाहर नहीं लाना चाहिए। आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक सफल दिन आने की उम्मीद है। आज बड़े निवेश की प्लानिंग बनाएं और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

कुंभ लव राशिफल- अपने लवर के साथ समय बिताते समय सौम्य रहें और बहस करने से बचें। आपके लवर को आपकी मौजूदगी पसंद है। ट्रैवल करते समय अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए फोन पर बात जरूर करें। स्थिति में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं और कुछ महिलाएं शादी के बंधन में बंध जाएंगी। कुछ महिलाएं पुराने रिलेशनशिप को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन इससे खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि मौजूदा लव अफेयर पर प्रभाव पड़ सकता है। सतर्क रहें कि ऐसी बहस में नहीं पड़ें जिससे मनमुटाव हो।

कुंभ करियर राशिफल- आज प्रोडक्टिव बनें और नए कार्यों को करने की इच्छा दिखाएं। इससे आप मैनेजमेंट की नजरों में बने रहेंगे। आपको आय में वृद्धि या प्रमोशन की उम्मीद हो सकती है। शेफ, आईटी पेशेवर, डिजाइनर और शिक्षाविदों को विदेश जाने के मौके मिलेंगे। आज नौकरी की तलाश में भी सफलता मिल सकती है। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तलाश कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी मिल सकती है। व्यवसायियों को गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्स से जुड़े मामलों से जुड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ आर्थिक राशिफल- धन का आगमन होगा। इससे आपको शेयर मार्केट में निवेश करने में मदद मिलेगी। आज आप इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान भी खरीद सकते हैं। कुछ जातक रियल एस्टेट में निवेश करेंगे। कुछ महिलाओं को दोस्तों के साथ पार्टी करने की इच्छा होगी, जिसमें अच्छी-खासी रकम खर्च होगी। आज आप किसी रिश्तेदार या दोस्त से जुड़ी आर्थिक परेशानी को हल भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन भी व्यापार विस्तार के लिए धन जुटाने में सफल रहेंगे।

कुंभ सेहत राशिफल- गीले फर्श पर चलते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। आज नींद से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। बुजुर्गों को हड्डियों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है और बच्चों को स्किन पर रैशेज की शिकायत हो सकती है। खुद को किसी भी तरह के स्ट्रेस और दबाव से दूर रखें, क्योंकि यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अपने और अपनी फैमिली की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
