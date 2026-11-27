Today kumbh rashifal in hindi: कुंभ राशि वालों को आज शिक्षा में सफलता के योग और नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा। बजट की सीमा महसूस होगी, जबकि बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा। पढ़ें 27 नवंबर का विस्तृत कुंभ राशिफल।

काम में आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और पढ़ाई में सफलता के प्रबल योग हैं। नौकरी के दायित्व निभाते हुए मन में उत्साह होगा। घर का बजट कसा हुआ महसूस होगा, फिर भी दिन की खुशी कम नहीं होगी। परिवार की बातचीत में खर्च का प्रश्न आएगा और शब्द कुछ सधे हुए रहेंगे। बच्चों के लिए समय निकलेगा। किसी सुखद सैर या परिचितों के समारोह में जाने की संभावना है। कारोबार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा के योग हैं। खेल से जुड़े लोगों को सम्मान मिलने की संभावना उत्साह देगी, हालांकि पदक का अंतिम नतीजा अभी तय नहीं माना जा सकता। दिन में उपलब्धि की चाह और अपनों के साथ हल्के पल बिताने की इच्छा साथ रहेगी। सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं।

आज का कुंभ राशि करियर और शिक्षा राशिफल पढ़ाई में मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने के प्रबल संकेत हैं। विषय को नए ढंग से समझने की इच्छा होगी। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे मन हल्का और रचनात्मक रहेगा तथा शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी अपने काम में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। नौकरी करने वाले जिम्मेदारी निभाते समय अपनी क्षमता पर भरोसा रखेंगे। कारोबारी काम का दायरा बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विस्तार के प्रयासों के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन यात्रा के साथ तत्काल लाभ का वादा नहीं जुड़ा है। खेल के क्षेत्र में सम्मान पाने के योग हैं। अपनी तैयारी का मुख्य हिस्सा आज ध्यान से दोहराएं। रचनात्मक काम में विचार सहज रूप से जुड़ेंगे।

आज कुंभ राशि की आर्थिक स्थिति मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि धन और पारिवारिक वाणी पर कसाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज बजट की सीमा साफ महसूस होगी। घर में किसी खर्च पर चर्चा नपी हुई होगी और उपलब्ध रकम को लेकर गंभीरता रहेगी। काम में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन उससे आज ही अतिरिक्त कमाई तय नहीं होती। सैर या किसी आयोजन का विचार बजट के साथ जोड़कर देखा जाएगा। मनोरंजन की सीमा पहले तय कर लें। आज पैसों का मुख्य विषय खर्च को उपलब्ध साधनों में समेटना रहेगा। परिवार की जरूरत और अपनी पसंद के बीच बातचीत होगी। आर्थिक निर्णय के समय मन सामान्य दिनों से ज्यादा सोच विचार करेगा।

आज का कुंभ राशि लव राशिफल बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा। उनकी बात सुनते हुए मन हल्का होगा और किसी रचनात्मक गतिविधि में साथ देने की इच्छा होगी। परिवार या सामाजिक समारोह में शामिल होने की संभावना रिश्तों में चहलपहल लाएगी। सिंह राशि के सातवें भाव में मंगल साझेदारी में गर्मजोशी के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट भी देगा। जीवनसाथी के साथ उत्साहपूर्ण बातचीत होगी, लेकिन अपनी बात जल्दी मनवाने की चाह बढ़ेगी। साफ चेतावनी है कि पैसों की कसी हुई चर्चा को निजी नाराजगी बनाने से खटास बढ़ सकती है। साथी के साथ खर्च पर बात करते समय स्वर शांत रखें। सुखद सैर की संभावना मन को अच्छी लगेगी। परिवार के बीच आपकी प्रसन्नता नजर आएगी और बच्चों से जुड़ा समय दिन का हल्का हिस्सा रहेगा।

आज का कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य अच्छा रहने के संकेत हैं। खुशी और उत्साह दिन की सक्रियता को सहारा देंगे। पढ़ाई या काम में लगे रहने पर मन जल्दी ऊबेगा नहीं। रचनात्मक गतिविधि से मानसिक ताजगी महसूस होगी। बच्चों के साथ समय बिताना भी अच्छा लगेगा। लगातार उत्साह में कई कार्यक्रम जोड़ने की इच्छा रहेगी, जिससे आराम का हिस्सा छोटा पड़ सकता है। दिन में थोड़ा विश्राम तय रखें। किसी सैर या समारोह में जाने की संभावना रोज की लय बदल सकती है। बजट की गंभीर बातचीत कुछ देर मन पर असर करेगी, फिर रुचि के काम में ध्यान लौटेगा। दिन के अंत में अपने अच्छे प्रदर्शन पर संतोष महसूस होगा।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें बच्चे के साथ उसकी पसंद की रचनात्मक गतिविधि के लिए समय रखें।

क्या न करें पैसों की चर्चा में साथी की बात बीच से न काटें।