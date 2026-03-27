कुंभ राशिफल 27 मार्च 2026: कुंभ राशि वाले एक्स लवर से रहें दूर, बिजनेस पार्टनरशिप में संभलकर रहें
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 27 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले एक्सलवर से रहें दूर, बिजनेस पार्टनरशिप में संभलकर रहें
Aquarius Horoscope Today 27 March 2026 :कुंभ राशि के लोगों को लवलाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको लाइफ में पॉजिटिव आउटपुट मिल सकता है। आपको ऑफिशियल काम को अच्छे से हैंडल करना है, जिससे आप सक्सेस पा सकें। आप आज किसी खास से मिलेंगे। आप लवअफेयर में भी डिप्लोमेटिक रहें, किसी भी बात का समर्थन ना रहें। आपको ऑफिस के सभी इश्यूज को अच्छे से सोल्व करना है। इस समय बड़े निवेश को कम से कम करें और हेल्थ का भी आज खास ध्यान रखें।
Aquarius Love Horoscope Today, कुंभ लव राशिफल
आज लव अफेयर में आपको खास ध्यान देना है। आपको लवर के लिए अधिक से अधिक समय लवर के लिए निकालना चाहिए। आपको पुराने लव अफेयर से भी दिक्कत हो सकती है। कोशिश करें कि एक्सलवर के टच में ना रहें, इससे अभी का लव अफेयर परेशानी वाला हो सकता है। महिलाएं आज लवर से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, उन्हें पैरेंट्स का सपोर्ट भी आज मिल सकता है। लंबी दूरी के रिलेशनशिप में अधिक बात करने की आज जरूरत हो सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप उनसे वीडियो कॉल पर आज बात कर सकते हैं।
Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल
आज काम से जुड़ा कई सीरियस इश्यू आपको परेशान नहीं करेगा। आपको फिर भी थोड़ा सावधान रहना होगा। खास तौर पर अगर आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा अलर्ट रहें, इस बात का खास ध्यान तब रखें जब आप विदेशी क्लाइंट्स से बात कर रहे हैं। आईटी हेल्थकेयर, बैंकिंग, एविएशन, पैट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्किटेक्चर प्रोफेशनल्स के लिए भी शेड्यूल टाइट रहेगा।कुछ कामों के लिए आपको अधिक से अधिक घंटे काम करने की जरूरत हो सकती है, इसलिए खास ध्यान दें। जो लोग किसी टीम को लीड कर रहे हैं, उन लोंगों को क्लाइंट को हर जरूरी अपडेट देनी जरूरी है। जो बिजनेसमैन आज कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल से जुड़े हैं, वो आज नई डील साइन करेंगे।
Aquarius Money Horoscope Today, कुंभ मनी राशिफल
आज दोस्तों और भाई बहन के साथ कोईआर्थिक तौर पर फाइनेंशियल इश्यू है, तो उसे सोल्व करें, आज महिलाओं को भी प्रोपर्टी में हिस्सा मिलेगा। आप आज बैंक लोन दे सकते हैं और आर्थिक तौर पर भी आपको किसी दोस्त की आज जरूरत हो सकती है। आज का दिन इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लाइंस और वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा है। आप पैसा चैरिटी के लिए भी दान में दे सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उ्न्हें नई पार्टनरशिप करते समय सावधान रहना चाहिए।
Aquarius Health Horoscope Today, कुंभ हेल्थ राशिफल
आपको अपने लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना है, आज किसी भी तरह की बहस ना करें, किसी भी तरह का टकराव आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। आपको शरीर में दर्द और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। आपको खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में लेनी हैं। इसके अलावा एल्कोहल से दूर रहना है। आपको परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है। आज शांत और कंपोस्ट रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट