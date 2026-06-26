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कुंभ राशिफल 27 जून 2026: आज मिल सकता है बड़ा मौका, करियर में बनेंगे तरक्की के योग

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aquarius Horoscope Today: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और जिम्मेदारियों में प्रगति के संकेत दे रहा है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति स्थिर रहने की संभावना है। घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।

कुंभ राशिफल 27 जून 2026: आज मिल सकता है बड़ा मौका, करियर में बनेंगे तरक्की के योग

Aquarius Horoscope Today 27 June 2026 Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल: काम और जिम्मेदारियों का दिन है, लेकिन राहत देने वाला भी साबित हो सकता है। चंद्रमा करियर और सार्वजनिक छवि वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आप व्यस्त रहेंगे और लोगों की नजर भी आप पर रहेगी। कुछ समय से जो उलझन या चिंता थी, उसमें धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। काम की स्थिति सुधारने के मौके मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, वरिष्ठ, मेंटर या प्रभावशाली संपर्क से बात आगे बढ़ सकती है। इससे करियर दिशा पर भरोसा बढ़ेगा। घर और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा, क्योंकि घरेलू मामलों की मांग भी साथ साथ चल सकती है। माता के स्वास्थ्य, आराम या मनःस्थिति पर थोड़ा ध्यान देना बेहतर होगा। राहु आपकी राशि में होने से मन अपने तरीके से चलना चाहता है, पर दिन आपसे व्यावहारिक अनुशासन मांगेगा। जितना आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा देंगे, उतना ही संतोष मिलेगा। शाम तक व्यस्तता के बीच उपलब्धि का एहसास हो सकता है।

कुंभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रह सकती है। जीवनसाथी या साथी के साथ समय बिताने की इच्छा रहेगी और उनका साथ मन को सुकून देगा। केतु साझेदारी के हिस्से में थोड़ा अलगाव वाला भाव भी दे सकता है, इसलिए प्यार दिखाने के साथ सुनना भी जरूरी है। अगर आप बहुत काम में डूबे रहेंगे तो सामने वाला उपेक्षा महसूस कर सकता है। विवाहित लोगों के लिए घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करना अच्छा रहेगा। सिंगल लोग किसी आकर्षक और समझदार व्यक्ति की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं। रोमांटिक मूड रहेगा, बस वादे कम और सच्चा व्यवहार ज्यादा रखें।

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कुंभ राशि का करियर राशिफल

ऑफिस, नौकरी और करियर के लिहाज से दिन उपयोगी है। कामकाजी स्थिति में सुधार की संभावना साफ दिखती है। बुध, गुरु और शुक्र रोजमर्रा के काम वाले क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए टीमवर्क, फाइलें, डाटा, सेवा, प्रबंधन और क्लाइंट से जुड़े काम में अच्छी पकड़ बन सकती है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी क्षमता पहचान सकता है या सलाह दे सकता है जो आगे काम आएगी। जो लोग नौकरी बदलने, भूमिका सुधारने या नई जिम्मेदारी की तैयारी में हैं, उन्हें व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करना आसान रहेगा। पढ़ाई में बैठने की क्षमता बढ़ेगी और मुश्किल विषय भी समझ आ सकते हैं। लक्ष्य साफ रखें। बीच में मोबाइल या अनावश्यक बातों से दूरी रखें।

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कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक रूप से दिन स्थिर रह सकता है। काम से जुड़े मौके आगे चलकर लाभ दे सकते हैं, लेकिन तुरंत बहुत बड़ी आय की उम्मीद न रखें। घर, परिवार या देखभाल से जुड़े कुछ खर्च सामने आ सकते हैं। किसी संपत्ति, कागजी प्रक्रिया या साथी के नाम से जुड़े मामले में बातचीत आगे बढ़ सकती है, पर हर शर्त पढ़ना जरूरी रहेगा। बजट बनाकर चलेंगे तो मन हल्का रहेगा। जो भुगतान लंबित हैं, उन्हें क्रम से निपटाना अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

चिंता कम होने से शरीर भी हल्का लगेगा। फिर भी काम का बोझ बढ़े तो थकान जमा हो सकती है। मां या घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर ध्यान देना पड़ सकता है। खुद के लिए भी आराम, पानी और समय पर भोजन जरूरी है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें। मन को स्थिर रखने के लिए थोड़ी देर शांत बैठना या हल्की वॉक फायदेमंद रहेगी।

आज की सलाह: काम में मौके मिलें तो उन्हें पकड़ें, पर घर की जरूरतों को भी नजरअंदाज न करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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