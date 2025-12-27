Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 27 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ रहेगी अच्छी, करियर और पैसों के मामले में मिलेगी सफलता

कुंभ राशिफल 27 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ रहेगी अच्छी, करियर और पैसों के मामले में मिलेगी सफलता

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 25 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी और कामकाज में भी सफलता मिलेगी।

Dec 27, 2025 07:22 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 27 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी और कामकाज में भी सफलता मिलेगी। पैसों की स्थिति अच्छी है, इसलिए अगर समझदारी से निवेश करेंगे तो फायदा होगा। सेहत भी आज आपका साथ देगी। आज प्यार-मोहब्बत में अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी के साथ में ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। ऑफिस के छोटे-मोटे मसले आपके काम पर असर नहीं डालेंगे। सेहत और पैसा, दोनों ही ठीक रहेंगे।

कुंभ राशि का लव राशिफल: कुंभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे प्यार के मामलों में सच्चे और सीधे रहें। पुरानी बातों को बार-बार उठाने से बचें। कुछ लोगों के रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की वजह से परेशानी आ सकती है, जिससे आगे चलकर बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। बहस के दौरान कड़वे शब्द न बोलें। खुलकर बात करके मामला सुलझाना बेहतर रहेगा। गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर लंबी यात्रा से बचना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए।

कुंभ राशि का करियर राशिफल: कुंभ राशि वालों को आज ऑफिस में थोड़ा बहुत तनाव या राजनीति देखने को मिल सकती है, लेकिन खुद को उसमें फंसने न दें। नए काम हाथ में लेने से पीछे न हटें। आईटी, हेल्थकेयर, एनिमेशन, बैंकिंग, सेल्स और मैकेनिकल फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश से मौके मिल सकते हैं। मशीन या टेक्निकल दिक्कतें काम की रफ्तार को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। कुछ व्यापारियों को सरकारी कामों में परेशानी आ सकती है। जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू चीजें खरीद सकते हैं। पैसों के मामले में किसी दोस्त या रिश्तेदार पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अगर बजट इजाजत देता है तो विदेश यात्रा का प्लान भी बन सकता है। घर में किसी तरह का समारोह हो सकता है, जिसमें आपको खर्च करना पड़ेगा। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: कुंभ राशि वालों को आज काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, इससे तनाव कम रहेगा। गीले फर्श पर चलते समय सावधान रहें। बाहर का खाना खाने से बचें और हरी सब्ज़ियां, फल और ड्राई फ्रूट्स को खाने में शामिल करें। आज रोमांचक या एडवेंचर ट्रिप से बचना बेहतर रहेगा। दिन के दूसरे भाग में जिम जॉइन करने का मन बन सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
