कुंभ राशिफल 26 सितंबर: आज जल्दबाजी में बिजनेस से जुड़ा न लें फैसला, कर्ज चुकाने के लिए दिन अच्छा

Aquarius Horoscope Today 26 September 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Fri, 26 Sep 2025 05:48 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 26 सितंबर 2025: आज कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप ज्यादा बातचीत की मांग करता है। आज प्रोफेशनल स्ट्रेस से बाहर निकलें। धन और सेहत में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं।

कुंभ लव राशिफल- लव अफेयर में परेशानियां रहने वाली हैं और आपको उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आज आप अपने लवर के साथ समय बिताते समय ईगो को छोड़ दें। आपको अपने लवर के माता-पिता का मौखिक रूप से अपमान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि आज इसके गंभीर रिजल्ट भी हो सकते हैं। ट्रैवल कर रहे सिंगल पुरुष जातकों के लिए दिन का दूसरा भाग महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई नया शख्स आ सकता है। शादीशुदा महिलाओं को आज जीवनसाथी के साथ बातचीत में सावधानी बरतनी चाहिए।

कुंभ करियर राशिफल- महत्वपूर्ण असाइनमेंट को हैंडल करते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके कोशिशों के लिए मैनेजमेंट तारीफ कर सकता है, जो अप्रेजल डिस्कशन के दौरान नजर आएगा। दिन का दूसरा भाग आईटी, एविएशन, एनीमेशन, सेल्स, मीडिया, लीगल और हॉस्पिटैलिटी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल है वे आत्मविश्वास से इसमें शामिल हो सकते हैं। पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें और जल्दबाजी में बिजनेस से जुड़ा फैसला नहीं लें। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में सफल होंगे।

कुंभ आर्थिक राशिफल- छोटे-मोटे आर्थिक मसले आ सकते हैं, लेकिन रूटीन लाइफ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पेमेंट से जुड़े मामले सुलझा लेंगे और प्रमोटरों और पार्टनरों के साथ व्यापार से जुड़ी बातचीत में भी सफलता मिलेगी। दिन का दूसरा भाग नई संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा है, जबकि महिलाएं पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कानूनी मुद्दों में सफल रहेंगी। आज सभी कर्ज चुकाने और आर्थिक लेन-देन बंद करने का भी अच्छा समय है।

कुंभ सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। बड़े-बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है और जिन लोगों को कार्डियक संबंधी समस्याओं का इतिहास रहा है, उनमें मुश्किलें हो सकती हैं। आप एसिडिटी, सीने में दर्द या पाचन से जुड़ी समस्याओं से भी परेशान हो सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को टूव्हीलर चलाते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। चीनी का सेवन कम करें और जंक फूड को मेनू से दूर रखें। दिन का दूसरा भाग शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए भी अच्छा है।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com