Kumbh rashifal today: आज कुंभ राशि वालों को संतान से शुभ समाचार मिलेगा। पढ़ाई में लगन रहेगी और नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।

मन आज खुशी से भरा रहेगा और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। घर में उस बात को लेकर उत्साह होगा। बच्चों की कोशिश या प्रगति पर चर्चा आपको देर तक प्रसन्न रखेगी। दिन की शुरुआत में घरेलू आराम अच्छा लगेगा, फिर पढ़ाई और रचनात्मक काम की ओर मन खुलेगा। खुशी के साथ अपने काम को समझदारी से करने का भाव रहेगा। दफ्तर की जिम्मेदारी निभाते समय जल्दबाजी कम होगी और काम के प्रति ईमानदार लगाव महसूस होगा। प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। किसी की ओर से रुचि जताए जाने की संभावना भी है। आज सहज आत्मविश्वास आपका अच्छा पक्ष रहेगा। रिश्ते में अपने मन की दूरी को छिपाकर सामान्य बातचीत टालना ठीक नहीं होगा। खुशी साझा करने पर घर का सुख और स्पष्ट महसूस होगा।

आज का कुंभ करियर राशिफल विद्यार्थियों का मन पूरी लगन के साथ पढ़ाई में टिकेगा। विषय को समझने की इच्छा रहेगी और मेहनत बोझ कम लगेगी। तुला राशि के नौवें भाव में बुध पढ़ाई और बातचीत को स्पष्टता देगा। किसी संदेश का अर्थ समझने या अपनी बात सही तरह रखने में सहजता रहेगी। कारोबारी नया काम शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नए उपक्रम के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी करने वालों के बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। जिम्मेदारी को समझकर निभाने से काम में संतोष मिलेगा। अपने हिस्से का काम पूरा करने की इच्छा मजबूत रहेगी। किसी व्यावसायिक चर्चा में आगे की दिशा पर बात होने की संभावना है। पढ़ाई के समय अपना ध्यान एक तय विषय पर रखें।

आज का कुंभ आर्थिक राशिफल काम से जुड़े सोचसमझकर लिए गए जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। कारोबार का नया रास्ता आकर्षित करेगा और उसकी उपयोगिता पर विचार होगा। किसी सौदे से जुड़ी बातचीत को समझने में स्पष्टता रहेगी। आर्थिक अवसर देखकर उत्साह बढ़ेगा, हालांकि लाभ की रकम का पहले से अनुमान तय करना उचित नहीं होगा। नौकरी में अच्छा काम भविष्य की कमाई को लेकर भरोसा बढ़ाएगा। आज धन की बात में अपने कौशल और काम की क्षमता का महत्व समझ आएगा। नया उपक्रम शुरू करने की संभावना हो तो उपलब्ध साधनों का सवाल सामने आएगा। आर्थिक फैसला अपने वास्तविक संसाधनों तक रखें। अच्छे मन के कारण हर आकर्षक प्रस्ताव को समान उपयोगी मान लेने से बचना होगा।

आज का कुंभ लव राशिफल प्रेम में आगे बढ़ने का मन रहेगा और अपनी भावना कहने के लिए दिन अच्छा है। किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से प्रस्ताव या रुचि आने की संभावना है। पहले से जुड़े लोगों के बीच अगला कदम चर्चा का विषय होगा। सिंह राशि के सातवें भाव में केतु साथी या साझेदारी से कुछ पीछे हटने का भाव देगा। मेलजोल के बीच अपने लिए अलग जगह चाहेंगे। इसका अर्थ आपकी खुशी का कम होना नहीं होगा, पर सामने वाले को आपकी चुप्पी समझना कठिन लग सकता है। बच्चों का शुभ समाचार परिवार को जोड़ेगा। माता के साथ समय अच्छा लगेगा और घर की शाम मन को खींचेगी। अपने मन की बात छोटे, साफ वाक्यों में कहें।

आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल मानसिक प्रसन्नता आज दिन का मजबूत सहारा रहेगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृषभ राशि के चौथे भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के पांचवें भाव में आएगा। पहले घर का आराम और माता का साथ मन को भाएगा। उसके बाद मन हल्का और रचनात्मक रहेगा। बच्चों के लिए या सुखद सैर के लिए समय निकलेगा। पढ़ाई में लगने और अपनी रुचि का काम करने से मानसिक संतोष बढ़ेगा। सेहत के बड़े नतीजे का संकेत नहीं है, इसलिए सामान्य देखभाल का क्रम बनाए रखना उपयोगी होगा। काम की लगन में आराम का समय न घटाएं। दिन का कोई रचनात्मक हिस्सा पूरा होने पर भीतर खुशी और संतोष रहेगा।

शुभ अंक ६

शुभ रंग

नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें बच्चों की अच्छी खबर पर उनके साथ बैठकर खुशी साझा करें।

क्या न करें साथी के सवाल का जवाब लगातार टालते न रहें।