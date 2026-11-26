आज का कुंभ राशिफल (26 नवंबर): मन आज खुशी से भरा रहेगा, नौकरी करने वालों के बेहतर प्रदर्शन के योग
Kumbh rashifal today: आज कुंभ राशि वालों को संतान से शुभ समाचार मिलेगा। पढ़ाई में लगन रहेगी और नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।
मन आज खुशी से भरा रहेगा और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। घर में उस बात को लेकर उत्साह होगा। बच्चों की कोशिश या प्रगति पर चर्चा आपको देर तक प्रसन्न रखेगी। दिन की शुरुआत में घरेलू आराम अच्छा लगेगा, फिर पढ़ाई और रचनात्मक काम की ओर मन खुलेगा। खुशी के साथ अपने काम को समझदारी से करने का भाव रहेगा। दफ्तर की जिम्मेदारी निभाते समय जल्दबाजी कम होगी और काम के प्रति ईमानदार लगाव महसूस होगा। प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। किसी की ओर से रुचि जताए जाने की संभावना भी है। आज सहज आत्मविश्वास आपका अच्छा पक्ष रहेगा। रिश्ते में अपने मन की दूरी को छिपाकर सामान्य बातचीत टालना ठीक नहीं होगा। खुशी साझा करने पर घर का सुख और स्पष्ट महसूस होगा।
आज का कुंभ करियर राशिफल
विद्यार्थियों का मन पूरी लगन के साथ पढ़ाई में टिकेगा। विषय को समझने की इच्छा रहेगी और मेहनत बोझ कम लगेगी। तुला राशि के नौवें भाव में बुध पढ़ाई और बातचीत को स्पष्टता देगा। किसी संदेश का अर्थ समझने या अपनी बात सही तरह रखने में सहजता रहेगी। कारोबारी नया काम शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नए उपक्रम के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी करने वालों के बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। जिम्मेदारी को समझकर निभाने से काम में संतोष मिलेगा। अपने हिस्से का काम पूरा करने की इच्छा मजबूत रहेगी। किसी व्यावसायिक चर्चा में आगे की दिशा पर बात होने की संभावना है। पढ़ाई के समय अपना ध्यान एक तय विषय पर रखें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
काम से जुड़े सोचसमझकर लिए गए जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। कारोबार का नया रास्ता आकर्षित करेगा और उसकी उपयोगिता पर विचार होगा। किसी सौदे से जुड़ी बातचीत को समझने में स्पष्टता रहेगी। आर्थिक अवसर देखकर उत्साह बढ़ेगा, हालांकि लाभ की रकम का पहले से अनुमान तय करना उचित नहीं होगा। नौकरी में अच्छा काम भविष्य की कमाई को लेकर भरोसा बढ़ाएगा। आज धन की बात में अपने कौशल और काम की क्षमता का महत्व समझ आएगा। नया उपक्रम शुरू करने की संभावना हो तो उपलब्ध साधनों का सवाल सामने आएगा। आर्थिक फैसला अपने वास्तविक संसाधनों तक रखें। अच्छे मन के कारण हर आकर्षक प्रस्ताव को समान उपयोगी मान लेने से बचना होगा।
आज का कुंभ लव राशिफल
प्रेम में आगे बढ़ने का मन रहेगा और अपनी भावना कहने के लिए दिन अच्छा है। किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से प्रस्ताव या रुचि आने की संभावना है। पहले से जुड़े लोगों के बीच अगला कदम चर्चा का विषय होगा। सिंह राशि के सातवें भाव में केतु साथी या साझेदारी से कुछ पीछे हटने का भाव देगा। मेलजोल के बीच अपने लिए अलग जगह चाहेंगे। इसका अर्थ आपकी खुशी का कम होना नहीं होगा, पर सामने वाले को आपकी चुप्पी समझना कठिन लग सकता है। बच्चों का शुभ समाचार परिवार को जोड़ेगा। माता के साथ समय अच्छा लगेगा और घर की शाम मन को खींचेगी। अपने मन की बात छोटे, साफ वाक्यों में कहें।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक प्रसन्नता आज दिन का मजबूत सहारा रहेगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृषभ राशि के चौथे भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के पांचवें भाव में आएगा। पहले घर का आराम और माता का साथ मन को भाएगा। उसके बाद मन हल्का और रचनात्मक रहेगा। बच्चों के लिए या सुखद सैर के लिए समय निकलेगा। पढ़ाई में लगने और अपनी रुचि का काम करने से मानसिक संतोष बढ़ेगा। सेहत के बड़े नतीजे का संकेत नहीं है, इसलिए सामान्य देखभाल का क्रम बनाए रखना उपयोगी होगा। काम की लगन में आराम का समय न घटाएं। दिन का कोई रचनात्मक हिस्सा पूरा होने पर भीतर खुशी और संतोष रहेगा।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
बच्चों की अच्छी खबर पर उनके साथ बैठकर खुशी साझा करें।
क्या न करें
साथी के सवाल का जवाब लगातार टालते न रहें।
कल का राशिफल
कल पढ़ाई में सफलता और नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। पारिवारिक या सामाजिक आयोजन में जाने की संभावना है। कारोबार के लिए लंबी यात्रा संभव है। खिलाड़ियों को सम्मान मिलने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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