कुंभ राशिफल 26 मार्च 2026: कुंभ राशि वाले पार्टनर को दें समय, ऑफिस में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, सेहत का भी रखें ध्यान
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 26 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 मार्च 2026 का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 26 मार्च 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन हर चीज में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रिश्तों में समय देना पड़ेगा, काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी और एक साथ कई काम हाथ में आ सकते हैं। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, कहीं न कहीं से फायदा भी होगा। हालांकि सेहत ढीली रह सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। कुल मिलाकर दिन ठीक है, बस संतुलन बनाकर चलना जरूरी रहेगा।
आगे पढ़ें कुंभ राशि का आज का लव, आर्थिक, स्वास्थ्य और करियर राशिफल-
कुंभ राशि का लव राशिफल- आज पार्टनर के साथ समय बिताना जरूरी रहेगा। अगर आप व्यस्त रहे तो दूरी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि दिन में थोड़ा वक्त निकालकर बात करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझें। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, वहीं बेवजह की बातों में भी न पड़ें। कुछ लोगों के रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की वजह से परेशानी आ सकती है, ऐसे में सीधे बात करना बेहतर रहेगा। अगर पहले कोई रिश्ता टूटा था, तो आज दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को ऑफिस में दूरी बनाकर चलना चाहिए, वरना बात घर तक पहुंच सकती है।
कुंभ राशि का करियर राशिफल- आज ऑफिस में काम का दबाव रहेगा। एक साथ कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करना जरूरी रहेगा। नए काम मिलेंगे और उन्हें संभलकर करना होगा। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, बेकिंग और एविएशन से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं, खासकर बाहर से। क्लाइंट मीटिंग में सीधे और काम के आइडिया रखना फायदेमंद रहेगा। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें। बिजनेस करने वालों को पैसों के लेन-देन में दिक्कत आ सकती है और पार्टनर के साथ भी हल्का तनाव रह सकता है।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल- आज पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। काम और बिजनेस से इनकम बनी रहेगी। कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई का मौका मिल सकता है। ऑफिस में किसी छोटे फंक्शन या सेलिब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है। घर के बड़े लोग दान-पुण्य करने का मन बना सकते हैं। अगर आप नई गाड़ी या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो आज इस पर बात आगे बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोग अपने काम को नए इलाके में बढ़ाने की योजना बना सकते हैं, जिससे आगे फायदा मिल सकता है।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है। छोटी परेशानी को भी हल्के में न लें। सीने में भारीपन या दिल से जुड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। उम्रदराज लोगों को हड्डियों के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जरूरत हो तो डॉक्टर को दिखाएं। रात में गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, वो अपनी दवा और खान-पान का ध्यान रखें। बच्चों को स्किन से जुड़ी दिक्कत जैसे रैशेज हो सकते हैं। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या एडवेंचर करने का प्लान है, तो जल्दबाजी से बचें और संभलकर रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट