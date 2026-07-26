कुंभ राशिफल 26 जुलाई 2026: सुबह रहेगा काम का दबाव, शाम तक मिलेगी अच्छी खबर, करियर और धन में बनेंगे सफलता के योग
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। सुबह काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और रुके हुए कामों में प्रगति हो सकती है। करियर में अधिकारियों की सराहना और नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं।
Aquarius Horoscope Today 26 July 2026: आज दिन की शुरुआत कामकाज में व्यस्त रहेगी। सुबह से ही आपका ध्यान अपने काम और जिम्मेदारियों पर रहेगा। ऑफिस में कोई बड़ा अधिकारी आपके काम को देख सकता है, इसलिए कोई भी काम अधूरा न छोड़ें। अगर किसी जरूरी काम को पूरा करना है तो सुबह का समय सबसे अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद दिन पहले से बेहतर हो जाएगा। किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है या फोन पर अच्छी बात हो सकती है। लंबे समय से जिस काम के पूरे होने का इंतजार था, उसमें अच्छी खबर मिल सकती है। बड़े भाई-बहन या किसी अनुभवी इंसान की सलाह आपके बहुत काम आएगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और आपकी पहचान भी बढ़ेगी। बस हर बात में जल्दबाजी करने से बचें। मेहनत करते रहें, उसका फल आपको जरूर मिलेगा।
कुंभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। सुबह काम की वजह से पार्टनर या परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो आज बात करके उसे खत्म किया जा सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। दोनों मिलकर आने वाले दिनों की किसी योजना पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों के साथ भी हंसी-मजाक रहेगा। बस अपनी टेंशन का असर रिश्तों पर न पड़ने दें। प्यार और अपनापन दिखाएंगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। सुबह जरूरी मीटिंग, इंटरव्यू या अधिकारियों से जुड़ा काम निपटा लें। आपकी मेहनत लोगों को पसंद आएगी। अगर नई जिम्मेदारी मिलने वाली है तो उसके भी संकेत हैं। कारोबार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। जो विषय पहले मुश्किल लग रहा था, वह अब आसानी से समझ में आ सकता है। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत जारी रखें। आज किया गया काम आगे चलकर फायदा देगा।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। कहीं फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। कमाई बढ़ाने का कोई नया मौका भी मिल सकता है। अगर निवेश करने का सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में पैसा न लगाएं। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें। जितनी जरूरत हो, उतना ही खर्च करें।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी। सुबह काम का दबाव ज्यादा रहने से थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और पानी पीते रहें। अगर लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो बीच-बीच में उठकर थोड़ा टहल लें। इससे शरीर हल्का रहेगा। बेवजह किसी से अपनी तुलना न करें। इससे मन परेशान हो सकता है।
आज की सलाह:
आज मेहनत पर भरोसा रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। काम, पैसा और रिश्ते, तीनों में संतुलन बनाए रखेंगे तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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