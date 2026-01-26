Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today, 26 January 2026: Aaj Ka Kumbh Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
कुंभ राशिफल 26 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों को आज मिलेंगे सरप्राइज, आर्थिक विवादों से भी मिलेगा छुटकारा

कुंभ राशिफल 26 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों को आज मिलेंगे सरप्राइज, आर्थिक विवादों से भी मिलेगा छुटकारा

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 26 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में कुछ अनपेक्षित चीजें सामने आ सकती हैं।

Jan 26, 2026 07:15 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 26 जनवरी 2026: आज कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में कुछ अनपेक्षित चीजें सामने आ सकती हैं, जिनके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। निजी और पेशेवर जीवन में दबाव बना रह सकता है, लेकिन मुस्कान और धैर्य के साथ हालात संभालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कामकाज में आज अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसलिए पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ें। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट भी आपके पक्ष में ही आएगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और आज समृद्धि के संकेत भी हैं। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है, खासकर खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखना आज जरूरी रहेगा। कुंभ राशि वाले आज बहुत से मामलों में सरप्राइज मिलने की उम्मीद कर सकते हैं।

कुंभ लव राशिफल: कुंभ राशि वालों को आज प्रेम संबंधों में रचनात्मकता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। रिश्ते को बोझ नहीं बनने दें, बल्कि बातचीत और समझदारी से आगे बढ़ाएं। दिन के दूसरे हिस्से में साथ समय बिताते हुए भविष्य को लेकर चर्चा करने का मौका मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज प्यार की शुरुआत हो सकती है, लेकिन भावनाएं जताने के लिए सही समय का इंतजार करना जरूरी होगा। कुछ लोग आज अपने पार्टनर के साथ पहाड़ी या शांत जगह पर समय बिताने का प्लान बना सकते हैं। कुछ महिलाओं को अपने रिश्ते को लेकर परिवार का सहयोग मिलने की खबर से खुशी मिलेगी। शादीशुदा लोगों को खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए कि वे दफ्तर के किसी रिश्ते में न उलझें, क्योंकि इसका असर वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है।

कुंभ करियर राशिफल: आज कामकाज के दौरान दिन के पहले हिस्से में टीम के भीतर छोटे-मोटे विवाद या बहस हो सकती है, जिससे मन थोड़ा खराब हो सकता है। ऐसे में पेशेवर रवैया बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आपका लक्ष्य काम को समय पर और सही तरीके से पूरा करना होना चाहिए। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को आज थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि क्लाइंट किसी प्रोजेक्ट में दोबारा बदलाव या रीवर्क की मांग कर सकता है। व्यापारियों को नए काम शुरू करने से पहले बाजार की स्थिति को अच्छे से समझ लेना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। वहीं, जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज नए मौके मिलने की संभावना है।

कुंभ आर्थिक राशिफल: आज धन की आवक बनी रहेगी और इससे आप पुराने बकाया या देनदारियां चुकाने में सफल रहेंगे। भाई-बहनों के साथ चल रहे पैसों से जुड़े मामलों को सुलझाने का भी आज अच्छा समय है। जो लोग किसी आर्थिक विवाद को निपटाना चाहते हैं, उनके लिए दिन का पहला हिस्सा ज्यादा अनुकूल रहेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी दिन अच्छा माना जा रहा है। कुछ महिलाएं घर की मरम्मत या सजावट का काम शुरू कर सकती हैं। दिन के दूसरे हिस्से में किसी दोस्त के साथ चल रहे पैसों के मामले को सुलझाया जा सकता है। कारोबारियों और उद्यमियों के लिए आज व्यापार विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफलता मिलने के संकेत हैं।

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर हल्की परेशानियां बनी रह सकती हैं। जिन लोगों को दिल से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि समस्याएं बढ़ सकती हैं। सांस से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और अपनी जीवनशैली पर ध्यान दें।खानपान को लेकर सतर्क रहें और संतुलित आहार लें। कुछ महिलाओं को पाचन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। खिलाड़ियों को मैदान पर चोट लगने की आशंका है, इसलिए सावधानी रखें। आज अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चे वायरल बुखार से उबर सकते हैं और कुछ लोग खुद को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी फिट महसूस करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

