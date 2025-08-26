कुंभ राशिफल 26 अगस्त: चैलेंजिंग टाइम को मात देने के लिए प्लान बी बनाएं, आर्थिक रूप से रहेंगे अच्छे

Aquarius Horoscope Today 26 August 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Tue, 26 Aug 2025 05:43 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 26 अगस्त 2025: ओपन कम्युनिकेशन से लव अफेयर को बरकरार रखें। ऑफिस में मामलों को सुलझाएं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आर्थिक रूप से आज आप अच्छे हैं। लेकिन स्वास्थ्य आज आपको मुश्किल समय दे सकता है।

कुंभ लव राशिफल- अपने लवर की राय को महत्व दें और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने से बचें। आपा खोने से जुड़े चैलेंज होंगी और आपको सतर्क रहना चाहिए कि शब्दों या इशारों से अपने पार्टनर को ठेस नहीं पहुंचाएं। आपको माता-पिता के साथ लव अफेयर पर चर्चा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ महिलाओं को अपने जीवनसाथी के घर में परेशानी हो सकती है। इसे जीवनसाथी से बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए। विवाहित पुरुष जातकों को सतर्क रहना चाहिए कि वे शादी के बाद के रिश्तों में न पड़ें, क्योंकि उनके फैमिली लाइफ में समझौता हो सकता है।

कुंभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर कमिटमेंट बनाए रखें और इससे आपको चुनौती से भरे लगने वाले टास्कों को हासिल करने में मदद मिलेगी। आईटी फील्ड से जुड़े लोग क्लाइंट के ऑफिस ट्रैवल करेंगे, जबकि खास तौर पर विदेश से आए क्लाइंट के साथ डील करते समय बातचीत करने की आपकी स्किल काम आएगी। बिजनेस डेवलपर्स और मार्केटिंग फील्ड से जड़े लोगों को स्ट्रेटजी पर फोकस करने की जरूरत है। कुछ कार्यों के लिए आपको ओवरटाइम करना पड़ेगा और आपके प्रयास आज सफल भी होंगे। कुछ टीम मीटिंग में आपको तैयारी के साथ भाग लेने की जरूरत होगी। चैलेंजिंग टाइम को मात देने के लिए प्लान बी बनाएं।

कुंभ आर्थिक राशिफल- कोई बड़ा आर्थिक मामला आपको परेशान नहीं करेगा। जबकि धन कई स्रोतों से आएगा, जिसमें पिछला निवेश भी शामिल है, आप नए निवेश विकल्पों को आजमाने के लिए आकर्षित होंगे। आप शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जबकि व्यवसायी प्रमोटरों के जरिए धन जुटाने में सफल रहेंगे। आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं या नई खरीद सकते हैं।

कुंभ सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन रूटीन लाइफ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाचन संबंधी परेशानियां रहेंगी। खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है, लेकिन यह गंभीर नहीं होगा। महिलाएं आज स्त्री रोग संबंधी शिकायत कर सकती हैं। कुछ जातकों को जोड़ों में भी दर्द होगा, खासतौर पर कोहनियों में। आज आपको एल्कोहल भी छोड़ देनी चाहिए। बारिश होने पर एडवेंचर्स एक्टिविटी से बचना भी अच्छा है।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक धुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com