कुंभ राशिफल 25 नवंबर: कुंभ राशि वाले आज न लें पैसों का रिस्क, अचानक कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 25 November 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Tue, 25 Nov 2025 07:09 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 25 नवंबर 2025: नए आइडिया आपके दिन में जान डाल देंगे। दोस्तों और टीम मेंबर्स से उस प्लान के बारे में बात करें, जो आपको पसंद हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में क्लियर रहें। अगर आप कुछ समय तक लगातार आगे बढ़ते हैं और लगातार कदम उठाते हैं, तो छोटे-मोटे कोलेबोरेशन मददगार प्रोजेक्ट बन सकते हैं।

कुंभ लव लाइफ: आपकी दोस्ती लोगों को अपनी ओर खींचती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मजेदार बातें करें। छोटे-छोटे प्लान बनाएं, जो आप दोनों को उत्साहित करें। सिंगल कुंभ राशि वालों को ग्रुप एक्टिविटी या ऑनलाइन चैट के जरिए कोई नया दोस्त मिल सकता है। ईमानदार और जिज्ञासु रहें। अचानक कोई बड़ा कदम उठाने से बचें। अपनी बातें क्लियर और प्यार से सामने रखें। बात करने से ज्यादा सुनना मायने रखता है। साथ में टाइम स्पेंड करना दिन को खुशनुमा बना सकता है और आपसी अंडरस्टैंडिंग को गहरा कर सकता है।

करियर राशिफल: काम पर, नए आइडिया का स्वागत है। एक क्लियर प्रपोजल शेयर करें और बताएं कि आप क्या कदम उठा सकते हैं। टीमवर्क से किसी छोटे प्रोजेक्ट का रास्ता खुल सकता है। आसान सवालों के जवाब देने और उदाहरण देने के लिए तैयार रहें। ज्यादा वादे करने से बचें। अगर आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए, तो ध्यान से प्लान करें। जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। लगातार नोट्स लेना और फॉलो-अप करना दिखाता है कि आप आने वाले दिनों में दूसरों के लिए भरोसेमंद और मददगार हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: अपने खर्च पर ध्यान दें और जहां तक हो सके बचत करें। आज सब्सक्रिप्शन और छोटे रेगुलर पेमेंट का रिव्यू करने के लिए दिन अच्छा है ताकि पता चल सके कि क्या कटौती की जा सकती है। रिस्की इन्वेस्टमेंट या जल्दी वाली स्कीम से बचें। शेयर किए गए खर्चों पर शांति से बातचीत करने से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपको पेमेंट की उम्मीद है, तो प्यार से रिमाइंडर भेजें और रिकॉर्ड रखें। अभी की गई छोटी सेविंग्स बढ़ेगी। ऑप्शन सिंपल और रियलिस्टिक रखें। महीनों तक आपकी लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अचानक कदम उठाने से बेहतर है कि लगातार प्लानिंग की जाए।

सेहत राशिफल: एनर्जी अच्छी महसूस होगी। अपने शरीर को फ्लेक्सिबल और दिमाग को साफ रखने के लिए थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। रेगुलर पानी पिएं और हल्का, बैलेंस्ड खाना चुनें। जब आपको थकान महसूस हो तो आराम करें। देर रात भारी खाना खाने या सोने के समय के पहले लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने से बचें। अपने विचारों को शांत करने के लिए आसान ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर आपके मन में हेल्थ से जुड़ा कोई सवाल है, तो किसी भरोसेमंद प्रोफेशनल से सलाह लें। रोजाना छोटे-मोटे फायदों के लिए लगातार सलाह मानें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
