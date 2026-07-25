आज का कुंभ राशिफल 25 जुलाई 2026: कुंभ राशि वालों को करियर में मिलेगी सफलता, नौकरी में होगी तारीफ, आय बढ़ने के बन रहे योग
Aquarius Horoscope Today: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए करियर और कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी और कारोबार में मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं और नए अवसर भी मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।
Aquarius Horoscope Today: आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। खासकर नौकरी और कारोबार में आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी। किसी सीनियर, अधिकारी या बड़े व्यक्ति से तारीफ मिल सकती है। अगर लंबे समय से किसी काम में मेहनत कर रहे थे तो उसका अच्छा नतीजा मिलने की उम्मीद है।हालांकि, मन थोड़ा उलझा हुआ रह सकता है। किसी बड़े फैसले को लेकर बार-बार सोचेंगे। अगर ऐसा हो तो जल्दबाजी न करें। थोड़ा समय लेकर फैसला लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार करने वाले लोगों को नए काम या नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन अपनी क्षमता दिखाने का है। आज लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, इसलिए अपनी बात सोच-समझकर रखें। अगर सम्मान मिले तो विनम्र बने रहें। किसी की बात सुनना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
कुंभ राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज अच्छा माहौल रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ खुलकर बात करें। छोटी-छोटी गलतफहमियों को बढ़ने न दें। आपकी व्यस्तता की वजह से साथी को समय कम मिल सकता है, इसलिए थोड़ा समय उनके लिए जरूर निकालें। अगर आप अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। हालांकि, पहली मुलाकात में ही कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझें। परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। किसी सदस्य की सफलता या अच्छी खबर से घर का माहौल खुशहाल हो सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करने की बजाय प्यार से बात करें।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
करियर के मामले में दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। किसी नई जिम्मेदारी का मौका भी मिल सकता है। अगर इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी जरूरी मीटिंग में जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपकी मेहनत रंग ला सकती है। व्यापार करने वालों को नए ऑर्डर मिलने या पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषय भी पहले से आसान लग सकते हैं। बस लापरवाही न करें और हर काम को ध्यान से पूरा करें।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। किसी के कहने पर बिना सोचे-समझे पैसा न लगाएं। घर की जरूरतों पर कुछ खर्च हो सकता है। अगर बजट बनाकर चलेंगे तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिजूल खर्च से बचना आज समझदारी होगी।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा काम की वजह से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। पूरे दिन काम में लगे रहने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा आराम भी करें। पर्याप्त पानी पिएं और समय पर भोजन करें। अगर लंबे समय से तनाव महसूस कर रहे हैं तो शाम को थोड़ी देर टहलें या परिवार के साथ समय बिताएं। इससे मन हल्का होगा और नींद भी अच्छी आएगी।
आज की सलाह
आज सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। शांत मन से सोचेंगे तो हर काम आपके पक्ष में जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र