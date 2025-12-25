Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 25 दिसंबर: कुंभ राशि वाले आज बचत पर दें ध्यान, खर्चों पर लगाएं लगाम

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 25 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज ठीक रहेगी, बस खर्च पर नजर रखें।

Dec 25, 2025 07:03 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 25 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले आज प्यार से बात करें, अपना प्लान शेयर करें और दूसरों द्वारा मदद को स्वीकार करने में हिचकिचाएं नहीं। आज मिलने वाले छोटे-छोटे संकेत दोस्ती और काम के अच्छे मौके दिखा सकते हैं। कुंभ राशि वालों का दिमाग आज साफ और सकारात्मक रहेगा। आपके सीधे और अच्छे विचार लोगों को आपकी ओर खींचेंगे। साफ शब्दों में बात करें और छोटे-छोटे कामों से भरोसा बनाएं रखें। जरूरी तारीखें नोट करें और एक साथ बहुत सारे काम करने को हां न कहें। दोस्तों के साथ समय और आराम के बीच संतुलन रखें, इससे पूरे हफ्ते एनर्जी बनी रहेगी।

कुंभ राशि का लव राशिफल: कुंभ राशि वालों को प्यार के मामले में आज ध्यान से सुनना सबसे जरूरी है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी छोटे ग्रुप या शौक से जुड़े लोगों के बीच अच्छा महसूस हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए हल्की-सी बातचीत आगे चलकर मुलाकातों में बदल सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज साथी के काम और आदतों की इज्जत करना रिश्ते को मजबूत करेगा। जल्दी जवाब या फैसले के लिए दबाव न डालें। साथ में हंसी-मजाक और हल्के प्लान बनाएं। तारीफ करते समय छोटी बातों पर ध्यान दें। परिवार के साथ हल्की-फुल्की बातें रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगी।

कुंभ राशि का करियर राशिफल: कुंभ राशि वालों को कामकाज में आज नए और आसान आइडिया मदद करेंगे। अगर कोई समस्या है तो साफ तरीके से बताएं कि छोटा बदलाव कैसे समय बचा सकता है। सहकर्मी मदद करेंगे, इसलिए शुक्रिया कहना न भूलें। मीटिंग या इंटरव्यू हो तो छोटे पॉइंट लिखकर जाएं और शांति से बात करें। फाइलें और मैसेज सही से संभालें। इस हफ्ते किए गए छोटे सुधार आगे चलकर सीखने और तरक्की के मौके दे सकते हैं।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज ठीक रहेगी, बस खर्च पर नजर रखें। महीने के जरूरी खर्च की एक साधारण लिस्ट बना लें और फालतू खर्च से बचें। थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाने की आदत डालें, इससे आगे चलकर फायदा होगा। अचानक खर्च आ जाए तो परिवार या भरोसेमंद लोगों से शांति से बात करें। ज्यादा जोखिम वाले निवेश और दिखावटी चीजों से दूरी रखें। खरीदारी से पहले दाम तुलना करें। सही प्लानिंग से भविष्य के लक्ष्य आसान लगेंगे।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए आज हल्की-फुल्की गतिविधि फायदेमंद रहेगी। बीच-बीच में थोड़ा चलना-फिरना या हल्का योग करें। गुनगुना पानी पिएं और फल, अनाज व हल्का खाना लें। ज्यादा मीठा और देर रात भारी खाना नींद खराब कर सकता है, इसलिए बचें। स्क्रीन से आंखों को आराम दें और थोड़ी देर धूप में बैठें। अगर तनाव महसूस हो तो किसी अपने से बात करें या थोड़ी देर अकेले शांत समय बिताएं। सोने से पहले शुक्रिया का भाव रखें, मन हल्का रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
