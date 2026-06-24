कुंभ राशिफल 24 जून 2026: आज दोस्त को नहीं दें पैसा उधार, अगले महीने के लिए करें ये काम
Aaj ka kumbh rashifal 24 June 2026: आज कुंभ राशि वालों को किसी पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है, लेकिन निवेश से पहले सावधानी जरूरी है। प्रथम भाव का राहु आज आपकी थोड़ी चाह बढ़ा सकता है।
Aquarius Horoscope Today, आज का कुंभ राशिफल 24 June 2026: चंद्रमा आपके नौवें भाव में है, इसलिए दिन में हल्की उत्साही और भरोसेमंद ऊर्जा रहेगी। किसी निजी लक्ष्य या रचनात्मक काम को लेकर आशावाद बढ़ सकता है। सुबह कोई छोटी लेकिन मायने रखने वाली सफलता मिल सकती है। किसी ईमेल का अच्छा जवाब, काम की तारीफ या बच्चे की उपलब्धि आपको शांत खुशी दे सकती है। जिज्ञासा बढ़ी हुई रहेगी, इसलिए पढ़ना, कुछ नया सीखना या आगे की यात्रा की योजना बनाना अच्छा लगेगा। पांचवें भाव का सूर्य पढ़ाई, रचनात्मकता और मन को खुशी देने वाली चीजों से आपका जुड़ाव बनाए रखेगा। अपने विचार दूसरों से साझा करने का मन होगा, और लोग ध्यान से सुन भी सकते हैं। पहले भाव का राहु बाहरी मान्यता पाने की चाह थोड़ा बढ़ा सकता है। प्रशंसा का आनंद लें, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर न हों। आपका भीतर का दिशा बोध जितना आप सोचते हैं, उससे अधिक स्थिर है। जीवनसाथी या करीबी दोस्त से बातचीत हल्की और प्यारी दिशा ले सकती है, जिससे मन और अच्छा होगा। शाम तक निवेश या किसी जोखिम वाले विचार का खयाल आ सकता है। उसे आवेग से नहीं, अपनी समझ से देखें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों का भाव बहुत शोर वाला नहीं है, लेकिन भावनात्मक माहौल गर्मजोशी भरा है। पांचवें भाव का सूर्य आपके संबंधों में चंचल और रोमांटिक रंग ला रहा है। विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी हल्के और मजेदार अंदाज को अच्छी तरह स्वीकार करेंगे। कोई साझा मजाक, वीकेंड के लिए अचानक बना छोटा प्लान या स्नेह का सीधा इजहार संबंध को मजबूत कर सकता है। सामान्य बातचीत को बहुत गंभीर भविष्य चर्चा में बदलने से बचें। मूड को हल्का रहने दें। सिंगल या डेटिंग कर रहे लोगों के लिए मुलाकात या लंबी सुखद फोन बातचीत का अच्छा योग है। प्रेम संबंधों में जुड़े लोग आरामदेह माहौल में अच्छी तरह जुड़ सकते हैं और बात बिना अटके आगे बढ़ेगी। सामने वाले के इरादों को ज्यादा पढ़ने की कोशिश न करें। पल का आनंद लें। कोई सामाजिक अवसर आपको ऐसे व्यक्ति से मिला सकता है जिसकी रुचियां आपसे मिलती हों। आज गर्मजोशी और सहजता ही कुंजी है। परिवार के किसी मुद्दे पर भाई बहन से छोटी गलतफहमी हो जाए तो उसे लंबा न खींचें और साथी को बीच में न लाएं।
शिक्षा और करियर
विद्यार्थी आज ध्यान और रुचि दोनों के साथ पढ़ सकते हैं। नौवें भाव का चंद्रमा उच्च शिक्षा, विचारों की गहराई और कठिन बातों को समझने में मदद करता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर सुबह याद रखने की क्षमता अच्छी रह सकती है। किसी शिक्षक या मेंटर की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया आत्मविश्वास बढ़ाएगी। समूह चर्चा तब उपयोगी रहेगी जब विषय पर टिके रहेंगे। कामकाज में छठे भाव के कई ग्रह आपकी दिनचर्या, सेवा भाव वाले काम और मिलजुलकर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को सामने ला रहे हैं। किसी सहकर्मी को आपकी राय चाहिए हो सकती है, और आपका सहयोगी रवैया याद रखा जाएगा। कारोबारी लोगों को ऑर्डर या क्लाइंट रुचि में हल्की बढ़त दिखाई दे सकती है। रोजमर्रा की बातचीत, फॉलो अप और छोटे नेगोशिएशन के लिए दिन ठीक है। बिल्कुल नया वेंचर शुरू करने के बजाय जो चल रहा है उसे मजबूत करें। काम और स्वास्थ्य का संतुलन याद रखें। लंच ब्रेक ठीक से लें और स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं। देर दोपहर का छोटा प्रशासनिक लाभ आपको सक्षम और सराहा हुआ महसूस कराएगा।
धन और वित्त
दिन में हल्का सट्टात्मक आकर्षण रह सकता है। छोटी राशि किसी ज्यादा जोखिम वाले विकल्प में लगाने का मन हो सकता है। संकेत सावधानी के हैं। अच्छी तरह जांचें, भरोसेमंद सलाह लें और उतना ही लगाएं जितना खोने पर तनाव न हो। नौवें भाव का चंद्रमा धन को लेकर लंबी सोच का साथ देता है, जल्दी पलटने वाले लाभ का नहीं। पुराने निवेश या साइड काम से छोटा लाभ मिल सकता है। नियमित आय स्थिर रहेगी। दूसरे भाव का शनि अनुशासित बचत की आदत जारी रखने को कह रहा है। परिवार में किसी साझा संपत्ति या जमीन से जुड़ी चर्चा हो सकती है। भावनाओं के बजाय तथ्यों पर रहें। दोस्त को पैसा उधार देने से आज बचना बेहतर है, चाहे उसकी जरूरत तुरंत की लगे। आपकी अपनी वित्तीय नींव की सुरक्षा पहले है। शाम को बजट देखें और अगले महीने के लिए बचत का छोटा लक्ष्य तय करें।
स्वास्थ्य और कल्याण
स्वास्थ्य सामान्य रूप से ठीक रहेगा और अच्छा मूड भी दवा जैसा काम करेगा। छठे भाव के ग्रह रोज की आदतों पर जोर दे रहे हैं। समय से खाना, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी बनाए रखें। सुबह ऊर्जा का अच्छा उछाल मिल सकता है, इसलिए तेज चाल से चलना या छोटा वर्कआउट अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य को रचनात्मक काम से लाभ होगा। लिखें, ड्रॉ करें, कुछ पकाएं या अपना वर्कस्पेस थोड़ा सहेजें। बहुत मसालेदार बाहर का खाना लेने से पाचन थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए लंच सोच समझकर लें। देर दोपहर तक ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों में थकान महसूस हो सकती है। बीच बीच में नजर दूर ले जाएं। अगर चार बजे के बाद कैफीन कम रखें, तो नींद आसानी से आएगी। खुशहाल दिन के लिए किसी बड़े हेल्थ प्लान की जरूरत नहीं, नियमितता और संतुलन काफी हैं।
आज की सलाह: कोई एक रचनात्मक विचार, चाहे छोटा ही हो, कागज या स्क्रीन पर उतार दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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