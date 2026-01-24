Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today, 24 January 2026: Aaj Ka Kumbh Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
कुंभ राशिफल 24 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों को आज मिलेगी राहत, नए आइडिया से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस

कुंभ राशिफल 24 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों को आज मिलेगी राहत, नए आइडिया से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 24 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आगे पढ़ें विस्तृत कुंभ राशिफल…

Jan 24, 2026 07:17 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 24 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों का दिमाग आज जिज्ञासु और एनर्जी से भरा रहेगा। कुछ नया सीखने या छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करने से मन खुश रहेगा। अपने आइडिया शेयर करें और दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे कदम आसानी से आगे बढ़ाएंगे। दोस्ताना बातचीत और नए छोटे काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। कोई छोटा लर्निंग टास्क या क्रिएटिव हॉबी आपके मूड को बेहतर करने का काम करेगी। काम में अपनी बातें साफ तरीके से रखें। पैसों में स्थिति सामान्य रहेगी, बस समझदारी जरूरी है। सेहत के लिए थोड़ा आराम और अच्छी नींद जरूरी है।

कुंभ लव राशिफल: आज दोस्ती और भावनाएं हल्के-फुल्के अंदाज में जुड़ सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी क्लास या ग्रुप में किसी से अच्छी बातचीत हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे साथ में हंसी-मजाक कर सकते हैं या कोई छोटा प्लान बना सकते हैं। प्यार दिखाने के लिए बड़े शब्दों से ज्यादा छोटे काम असर दिखाएंगे। ध्यान से सुनना आज बहुत जरूरी है। घर के छोटे काम साथ करने या पास में छोटी वॉक से नजदीकियां बढ़ेंगी।

कुंभ करियर राशिफल: कामकाज में आपके आइडिया नए और फ्रेश लग सकते हैं। किसी कलीग या बॉस के साथ एक साफ बात या छोटा प्लान शेयर करें। किसी बड़े बदलाव से पहले छोटे लेवल पर आइडिया को ट्राई करना बेहतर रहेगा। मीटिंग में शांत रहें और बात को सीधे रखें। बिना तारीफ की उम्मीद किए दूसरों की मदद करें, इससे अच्छा नाम बनेगा। अगले स्टेप्स की एक छोटी लिस्ट काम को तेज कर देगी। आज की छोटी सफलता आगे के लिए आपको हौसला देगी।

कुंभ आर्थिक राशिफल: आज पैसों में छोटी बचत पर ध्यान जा सकता है। खर्चों की लिस्ट देखें और सोचें किस चीज में थोड़ा कट किया जा सकता है। खरीदारी से पहले दाम चेक करना फायदेमंद रहेगा। अगर किसी छोटे काम से थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले तो हां कह सकते हैं। बिल्स और पेमेंट की तारीखें लिखकर रखें। धीरे-धीरे बचत की आदत भविष्य में सुकून देगी। किसी भरोसेमंद दोस्त से आसान फाइनेंशियल टिप मिल सकती है।

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल: आज आप ऊर्जावान बने रहेंगे। दिन की शुरुआत हल्की मूवमेंट से करें, जैसे थोड़ी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग या घर के आसान काम। समय पर हल्का-फुल्का खाना खाएं और गर्म ड्रिंक लें। स्क्रीन से आंखों को बीच-बीच में आराम दें। अगर सिर भारी लगे तो आंख बंद कर कुछ मिनट गहरी सांस लें। आज रात की नींद का टाइम फिक्स रखें ताकि शरीर अच्छे से रिकवर कर सके। गर्म पानी पिएं और भारी स्नैक्स से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
