कुंभ राशिफल 24 अप्रैल 2026:आज कुंभ राशि के लिए क्या चीजें बदलेंगी पूरे दिन को, पढ़ें कुंभ राशि का पूरा राशिफल
Aquarius Horoscope Today,kumbh rashifal hindi :कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है। चंद्रमा जन्म के सम कुंभ राशि में होगा तो कुंभ राशि मानी जाएगी। आज कुंभ राशि का आर्थिक, लवलाइफ, करियर और हेल्थ कैसा रहेगा दिन,ज्योतिर्विद से जानें
Aquarius Horoscope Today for April 24, 2026: आज एक सही कंवर्सेशन आपके पूरे दिन को बदल सकती है। आपको सभी पैटर्न अच्छे से समझ आएंगे। आप सोशल टोन महसूस करेंगे और क्या हो रहा है, इसका सही अर्थ आपको समझ आएगा। ये गैप आपके लिए मैटर करता है। आज एक लाइट सोशल टोन पूरे दिन रहेगी। इससे आप आप अधिक बात करेंगे और आपमें कुछ असली बदलाव भी इसी बातचीत से आएंगे।आप देखेंगे कि आपके लिए दिन पूरी तरह खुला है जब सिचुएशन के आस-पास मंडराना बंद कर देंदे। आपकी उपस्थिति आपकी ऑब्जर्वेशन से अधिक आपकी मदद कर देगी।
Aquarius Love Horoscope Today, कुंभ लव राशिफल
आज आपके बॉन्ड को असल जवाब की जरूरत है, आपको समझना होगा कि सामने वाला इंसान किस चीज को मांग रहा है। सिंगल लोग उनकी तरफ खिंचे चले आएंगे, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री जैसी होनी चाहिए वैसी है, लेकिन अच्छे कनेक्शन वहां बनेंगे जहां आप जमीन से जड़ा और उनमें रुचि दिखाएंगे।जो लोग रिलेशनशिप में है उनका मूड अच्छा होगा डायरेक्ट आंसर से। आपका प्यार और भी अधिक इंप्रूव होगा, जब आप विकल्प को हमेशा के लिए बंद करते हैं।
Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल
आज एक काम का आइडिया सही काम आएगा। आपके पास एक सही जवाब है, एक सही सिस्टम और किसी परिस्थिति को पढ़ने की सही क्षमता है। यहां इंतजार आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आज का दिन इंटेलीजेंसी जो कुछ बदले को फेवर कर रहा है, सिर्फ सब कुछ साफ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप एम्पलॉय्ड हैं तो एक प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन आपके लिए काफी कुछ करेगा। स्टूडेंट्स अच्छे नोट्स और आइडिया से जवाब तैयार करें।करियर वहां इंप्रूव होता है जहां आपकी सोच बहुत विजिबल होती है।
Aquarius Money Horoscope Today, कुंभ मनी राशिफल
एक प्रैक्टिकल इश्यू आज आपको परेशान कर सकता है, अगर इसे समय पर ट्रीट नहीं किया गया। एक पैमेंट, रिपेयर, ऐप, सब्सक्रिप्शन और एक बड़ा आर्थिक फैसले को एक प्लेन जवाब की जरूरत है। जो चीजें छोटी लग रही है, वो आपको बाद में इरिटेट कर सकती है, क्योंकि इन्हें सीधे हैंडल नहीं किया जा सकता है। अगर आप सेविंग, निवेश और ट्रेडिंग में शामिल हैं चो आपको रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्लियर है और क्या काम का है, उस चीज को नहीं देखना है जो थ्योरी में आपको सही लग रहा है।आर्थिक तौर पर आसानी वहां होती है, जब आपके बीच और एक्चुअल नंबर के बीच गैप छोटा होता है।
Aquarius Health Horoscope Today, कुंभ हेल्थ राशिफल
आज अधिक स्क्रिम टाइम आपको परेशान कर सकता है, इसके संकेत आपको शरीर में साफ दिखेंगे।आपकी नींद खराब होना, सही सपकुलेशन ना होना और नर्वस बजिंग और ऐसी फीलिंग होना ति आपका दिमाग ए्क्टिव है और बॉडी कहीं और चली गई है।आपका सिस्टम आपको जमीन से जुड़ा महसूस करेंगे। एक वॉक, रोज सही से पानी पीना, डीप ब्रीदिंग और सही से इनपुट आपको मदद करेंगे। इसलिए आपको फिजिकल काम करना होगा।आपकी बॉडी अच्छी होगी, जब आप सही से इसे अटेंशन देंगे, दिमाग में सोचते रहने से आप इसे सही नहीं कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें