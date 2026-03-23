कुंभ राशिफल 23 मार्च 2026: कुंभ राशि वालों करेंगे नई शुरुआत, क्रिएटिव आइडिया दिलाएंगे सफलता, धन खर्च में रखें कंट्रोल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 23 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मार्च 2026 का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 23 मार्च 2026: आज जिज्ञासा आपको सही लोगों तक ले जा सकती है। काम की बातें सीखने को मिलेंगी और नए कनेक्शन बन सकते हैं। अपनी बात अच्छे तरीके से रखें, लोग सपोर्ट करेंगे। घर हो या ऑफिस, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करने का मन करेगा। इन्हीं से धीरे-धीरे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। दिन थोड़ा क्रिएटिव रहेगा। दिमाग में जो भी नया आए, उसे दबाएं नहीं, लेकिन शांत तरीके से आगे बढ़ें। किसी दोस्त या जान-पहचान से काम का मौका भी मिल सकता है। दिन के अंत में लगेगा कि सही दिशा में कदम बढ़ा है।
आगे पढ़ें कुंभ राशि का आज का लव, आर्थिक, स्वास्थ्य और करियर राशिफल-
कुंभ राशि का लव राशिफल- रिश्तों में आज बैलेंस बनाकर चलना होगा। अपने स्पेस के साथ-साथ पार्टनर को भी समझें। अगर रिलेशन में हैं तो साथ में कोई हल्की-फुल्की एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। पार्टनर की छोटी आदतों की तारीफ करें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा। सिंगल हैं तो आज कहीं भी नॉर्मल बातचीत से शुरुआत हो सकती है, जैसे किसी क्लास, ग्रुप या ऑनलाइन जगह पर। बात को हल्का रखें, लेकिन सच्चाई बनी रहे। धीरे-धीरे कनेक्शन आगे बढ़ सकता है।
कुंभ राशि का करियर राशिफल- आज काम में कोई नया आइडिया काम आ सकता है। जो सोच रहे हैं, उसे दबाकर न रखें, सही समय देखकर बोलें। टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। छोटे बदलाव से भी काम आसान हो सकता है। अपनी बात समझाने के लिए साफ उदाहरण दें। ऐसे वादे न करें जो पूरे न कर सकें। टाइमलाइन साफ रखें, इससे भरोसा बनेगा। अगर नई जॉब देख रहे हैं तो आज अपना प्रोफाइल अपडेट करें और पुराने कॉन्टैक्ट से बात करें।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर आज थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जो खर्च हर महीने हो रहा है, उसे एक बार देख लें। जो काम का नहीं है, उसे बंद कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा सेव करना शुरू करें, आगे काम आएगा। किसी को पैसा देने से पहले साफ शर्त रखें। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है तो तुरंत भरोसा न करें, पहले जांच लें। खर्च का छोटा हिसाब रखें और एक छोटा सेविंग टारगेट बना लें।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज एनर्जी कभी ज्यादा तो कभी कम महसूस हो सकती है। इसलिए काम और आराम दोनों का ध्यान रखें। थोड़ा टहलना या हल्का योग करना अच्छा रहेगा। पानी पीते रहें और समय पर सिंपल खाना लें। अगर शरीर में खिंचाव लगे तो थोड़ी देर रिलैक्स करें। सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें, इससे नींद अच्छी आएगी। मन भारी लगे तो किसी अपने से बात कर लें। छोटी-छोटी आदतें ही आपको फिट रखेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट