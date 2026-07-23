आज का कुंभ राशिफल 23 जुलाई: आज शनि धन क्षेत्र में अनुशासन मांग रहा, राहु लाएगा व्यक्तित्व में बेचैनी
Aaj ka kumbh rashifal 23 July 2026: बिजनेस या नए काम की शुरुआत पर विचार हो सकता है, पर तैयारी के साथ बढ़ना ही सही रहेगा। शुक्र रिश्तों में आकर्षण ला रहा है। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल 23 जुलाई।
Aaj ka kumbh rashifal 23 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: सुबह का समय मन को थोड़ा खुला, आशावादी और सीखने वाला बनाएगा। किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या अर्थपूर्ण काम में मन लग सकता है। यात्रा, योजना, नई जानकारी या किसी समझदार व्यक्ति से बातचीत उपयोगी रहेगी। बच्चों की प्रगति, उनका सहयोग या उनकी तरफ से मिला स्नेह मन को अच्छा कर सकता है। दिन के पहले हिस्से में आप चीजों को बड़े नजरिए से देख पाएंगे। इससे छोटी परेशानियां हल्की लगेंगी। बाद में ध्यान काम, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि की तरफ आएगा। तब आपको महसूस होगा कि जो सोचा है, उसे जमीन पर उतारना भी जरूरी है। सूर्य और गुरु कामकाज के क्षेत्र में अनुशासन और सेवा भाव बढ़ा रहे हैं। इसलिए केवल विचार नहीं, रूटीन और मेहनत भी महत्वपूर्ण रहेंगे। राहु आपके व्यक्तित्व में बेचैनी और जल्दी बदलाव की चाह ला सकता है। इस कारण अचानक दिशा बदलने का मन करे तो पहले असर सोचें। बिजनेस या नए काम की शुरुआत पर विचार हो सकता है, पर तैयारी के साथ बढ़ना ही सही रहेगा।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी आज लव लाइफ
रिश्तों के लिए दिन अच्छा संकेत दे रहा है। सुबह भावनाएं साफ रहेंगी और आप खुलकर स्नेह जता पाएंगे। प्रेम संबंध में भाग्य साथ देता महसूस हो सकता है। कोई बात आसानी से बन सकती है, खासकर जब आप दिखावे के बजाय सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। दांपत्य में अपनापन बढ़ेगा और साथी की बात सुनने का धैर्य रहेगा। शुक्र रिश्तों में आकर्षण ला रहा है, इसलिए मुलायम व्यवहार असर करेगा। हालांकि केतु के कारण कभी-कभी सामने वाले को लगे कि आप मन से दूर हैं। इसलिए केवल औपचारिक संवाद से काम न चलाएं। शाम की तरफ काम का दबाव रिश्ते पर हावी न होने दें। छोटा सा संदेश या समय देना भी काफी रहेगा।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी आज शिक्षा और करियर
पढ़ाई और करियर, दोनों में यह दिन दो हिस्सों में काम करेगा। पहले भाग में सीखना, पढ़ना, परीक्षा की तैयारी, आवेदन, लेखन या मार्गदर्शन लेना अच्छा रहेगा। बुध के वक्री असर से पुराने नोट्स, ड्राफ्ट और प्रस्तुतियां दोबारा देखने से फायदा होगा। छात्रों को रटने से ज्यादा समझ पर ध्यान देना चाहिए। दोपहर के बाद काम की गंभीरता बढ़ेगी। ऑफिस में जवाबदेही, समय पर डिलीवरी और वरिष्ठों से तालमेल जरूरी रहेगा। यदि आप नया वेंचर सोच रहे हैं, तो रूपरेखा बन सकती है। बिजनेस वालों के लिए बाजार, साझेदारी और ग्राहक व्यवहार समझने का यह अच्छा समय है, लेकिन जल्दबाजी में लॉन्च या बड़ा खर्च करने से पहले पुनरावलोकन करें। आपकी मेहनत दिखेगी, बस एक समय में एक लक्ष्य रखें।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी आज धन और वित्त की स्थिति
वित्तीय मामले में संतुलित सोच फायदेमंद रहेगी। सुबह कोई सलाह, जानकारी या योजना लंबे समय में उपयोगी साबित हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई, यात्रा, कौशल या कामकाजी जरूरत पर खर्च की योजना बन सकती है। शाम की ओर काम से जुड़े भुगतान, प्रोजेक्ट या पेशेवर खर्च सामने आ सकते हैं। शनि धन क्षेत्र में अनुशासन मांग रहा है, इसलिए हर खर्च का हिसाब रखना जरूरी होगा। नई शुरुआत में पैसा लगाने से पहले चरण तय करें। बजट बनाकर चलेंगे तो दबाव कम रहेगा।
कुंभ राशि वालों की कैसा रहेगी आज स्वास्थ्य
सेहत सामान्यतः ठीक रह सकती है, लेकिन काम और सोच की अधिकता आपको थका सकती है। सुबह हल्की सैर, प्राणायाम या शांत बैठना बहुत उपयोगी रहेगा। पेट और नींद की लय पर ध्यान दें। बहुत देर तक बैठे रहने से आलस्य बढ़ सकता है। शाम तक काम का दबाव आए तो छोटे-छोटे ब्रेक लें। मन को भटकाव से निकालने के लिए स्क्रीन से थोड़ी दूरी और समय पर भोजन फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: बड़े सपने रखें, पर शाम तक उन्हें छोटे और साफ कदमों में बांट दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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