कुंभ राशिफल 23 फरवरी 2026: कुंभ राशि वालों को प्लानिंग से मिलेगी सफलता, दिन रहेगा सुकून भरा, सेहत में भी होगा सुधार
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 23 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 फरवरी 2026 का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 23 फरवरी 2026: आज आपके विचार हल्के और साफ रहेंगे। चीजों को देखने का नजरिया पॉजिटिव रहेगा और पुराने उलझे हुए कामों के नए रास्ते दिख सकते हैं। दिनभर का माहौल थोड़ा रिलैक्स्ड रहेगा, जिससे आप बिना ज्यादा दबाव के फैसले ले पाएंगे। छोटे-छोटे काम निपटाने में मन लगेगा और आसपास के लोगों से बातचीत करके अच्छा फील होगा। प्लान में अगर अचानक बदलाव आए, तो भी आप उसे आराम से संभाल लेंगे। दोस्तों या जान-पहचान वालों से मिलकर मूड बेहतर होगा और मन में एक नई एनर्जी आएगी।
कुंभ लव राशिफल- आज प्यार के मामले में माहौल हल्का-फुल्का और दोस्ताना रहेगा। पार्टनर के साथ आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा। अगर रिलेशनशिप में हैं, तो एक-दूसरे को स्पेस देना और बातों को शांति से समझना फायदेमंद रहेगा। इससे रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। सिंगल हैं तो किसी कॉमन इंटरेस्ट या दोस्ती के जरिए किसी नए इंसान से मिलने का योग बन सकता है। ज्यादा उम्मीदें न रखें, बातचीत साफ और ईमानदार रखें। इससे रिश्ता हल्का, सुकून भरा और अच्छा महसूस होगा।
कुंभ करियर राशिफल- कामकाज में आज चीजें ठीक-ठाक गति से आगे बढ़ेंगी। अगर आप थोड़ा प्लान बनाकर चलेंगे तो काम और आसान हो जाएगा। आपके आइडिया दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, इसलिए मीटिंग या बातचीत में अपनी बात शांति से रखें। टीमवर्क से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बस दूसरों की बात भी खुले मन से सुनें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखें। सीनियर या साथियों से मिलने वाला फीडबैक आपके काम को और बेहतर बना सकता है। शांत और समझदारी वाला रवैया आपको पहचान दिला सकता है।
कुंभ आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा। खर्च और बचत को लेकर थोड़ा सोच-समझकर चलने का मन बनेगा। बेवजह की खरीदारी से बचें और पहले प्लान बना लें। कोई छोटा सा सेविंग गोल तय करना आज आसान लगेगा। घरवालों से पैसों को लेकर बातचीत करेंगे तो कुछ अच्छे सुझाव मिल सकते हैं। सही प्लानिंग से आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और बेवजह की टेंशन कम होगी।
कुंभ स्वास्थ्य राशिफल- सेहत सामान्य और ठीक रहेगी, बस अपनी दिनचर्या संतुलित रखें। हल्की एक्सरसाइज़, योग या स्ट्रेचिंग से शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। मोबाइल या स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें, इससे दिमाग को आराम मिलेगा। ताज़ी हवा में थोड़ी देर टहलना मूड को अच्छा करेगा। सांस से जुड़े छोटे-छोटे अभ्यास तनाव कम करने में मदद करेंगे। हल्का और समय पर खाना खाएं। आज मानसिक शांति सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे में
डॉ. जे.एन पांडेय
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं।
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
