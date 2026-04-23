Aaj ka Kumbh Rashifal : 23 अप्रैल को कुंभ राशि के लिए ज्योतिष की क्या है सलाह, पढ़ें आज का राशिफल
Aquarius Horoscope Today,kumbh rashifal hindi :कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है। आज कुंभ राशि का आर्थिक, लवलाइफ, करियर और हेल्थ कैसा रहेगा दिन,ज्योतिर्विद सेजानें
Aquarius Horoscope Today for April 23, 2026: एक रिअल सिचुएशन को आपकी पूरी अटेंशन की जरूरत है। आपका दिमाग सिस्टम की तरफ जाना चाहता है, बड़े पैटर्न पर जाना चाहता है। लेकिन दिन आपको वापस भेजने का निर्देश दे रहा है। आपको इस समय सही अटेंशन की जरूरत है बिना किसी दूरी के। शुरू में ये आपको थोड़ी नैरो फील हो सकती है। आज आपको काफी आसानी होगी, जब आप पूरे मैप को समझना बंद कर देंगे और जो समस्या आपके सामने हैं, उसका जवाब देंगे। एक सही कदम आपकी सोच को व्यापक नहीं करेगा।
Aquarius Love Horoscope Today, कुंभ लव राशिफल
आज प्यार में दूरी ड्रामेटिक नहीं लगेगी। यह आपको सिंपली थोड़ा बाहर लग सकती है। आप दोनों के बीच का बॉन्ड वहां अचछा होगा, जब आप अधिक इंप्रेसिव होंगे, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं होंगे तो बॉन्ड अच्छा नहीं होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो पाएंगे कि सामने वाला इंसान असल अटेंशन मांग रहा है, चालाकी से की हुई अटेंशन नहीं। प्यार वहां बढ़ता है, जब आप किनारे पर मंडराना बंद करके पूरी तरह से समर्पित करते हैं। आपको छोटे और बिना भटकाव वाले एक्सचेंज आपके रिलेशनशिप में अधिक काम आ सकते हैं।
Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल
अकेले एनालिसिस से आप किसी प्रैक्टिकल मामले को सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोलेबोरेशन से यह जल्दी सोल्व होगा।आपको अकेले सभी चीजों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी पैटर्न साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एम्पलॉयड हैं तो एक पर्सनल चैक आपको किसी उलझे मुद्दे से बचाएगा।अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो एक कॉन्टेक्ट आपके लिए अधिक काम का साबित हो सकता है? अकेले पढ़ाई से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिस्कशन से अधिक समझ में आएगा। आज का दिन आपको पार्टिसिपेशन के लिए रिवार्ड देगा। एक शेयर आइडिया काम करेगा,अगर वो असल की तरह ट्रीट किया जाएगा।
Money Horoscope Today, कुंभ मनी राशिफल
आज कुंभ राशि वालों के छोटे प्रैक्टिकल खर्चे और रुटीन फाइनेंशियल इश्यूज आसान हो सकते हैं, खासकर तब जब आप इसे अधिक जाने पहचाने सवाल की तरह ट्रीट करना बंद कर देते हैं। हर मनी चॉइस आपके पूरे सिस्टम के लिए नहीं है, कुछ चीजें नाम के लिए नंबर के लिए हैं। अगर आप सेविंग, निवेश और ट्रैडिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो एक ऐसे मूव के बारे में सोचना है जो ठोस हो। अगर कोई और पर्सनल भी इस मैटर में जुड़ा है तो आपको उससे स्पेसिफिक सवाल पूछने हैं, जिससे आपकी कंफ्यूजन कम हो। फाइनेंशियल क्लिएरिटी तब आती है जब आप इश्यूज को थ्योरी से निकाल कर काम में फैक्ट के साथ लाते हैं।एक छोटी सी करेक्शन आप करेंगे तो आप एक सिंपल मैटर को बड़ा मैटर बनने से रोक सकते हैं, अपने दिमाग में।
Aquarius Health Horoscope Today, कुंभ हेल्थ राशिफल
आज आप बॉडी का कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपका दिमाग का बहुत अधिक एक्टिव रहेगा। इससे आपको शाम में अजीब से बैचेनी होगी, ये एंग्जायटी नहीं है और थकान भी नहीं है। यह आपने इतने दिनों से दिमाग में जो भरा हुआ था, उसका नतीजा है। ऐसे में मूवमेंट और गर्मजोशी आपकी मदद करेंगी। किसी के साथ वॉक पर जाने, एक अच्छी मील लेने, रात के स्क्रीनटाइम को कम करने और अच्छे से पानी पीने से आपकी नींद अच्छे से सुधरेगी। बॉडी आसानी से तब सैटल फील करेगी, जब आप फील करेंगे। आपको वापस अपने आपको फिर सामान्य फिजिकल लाइफ में वापस लाना होगा। सिस्टम को फॉलो करें?
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें