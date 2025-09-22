Aquarius Horoscope Today 22 September 2025 aaj ka kumbh rashi rashifal future predictions कुंभ राशिफल 22 सितंबर: आज एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मिल सकता है मौका, छोटे खर्चों को चेक करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ राशिफल 22 सितंबर: आज एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मिल सकता है मौका, छोटे खर्चों को चेक करें

Aquarius Horoscope Today 22 September 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेMon, 22 Sep 2025 05:43 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 22 सितंबर 2025: आज कुंभ राशि वालों के पास आसानी से आइडिया आएंगे और उन्हें सुनने वाले लोगों के साथ शेयर करें। किसी ऐसे शौक या प्रोजेक्ट की ओर छोटे-छोटे स्टेप उठाएं जो आपको उत्साहित करता हो। अगर आप अचानक रिस्क से बचते हैं तो पैसा स्थिर रहता है। फ्रेंड हंसी और उपयोगी सलाह लेकर आएंगे। अपने माइंड को कल के लिए ब्राइट बनाए रखने के लिए आज रात अच्छी तरह आराम करें।

कुंभ लव राशिफल- आप मिलनसार और दयालु महसूस कर सकते हैं, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करें जिसे आप पसंद करते हैं। गर्मजोशी भरे नोट या छोटी कॉल के साथ हैल्लो कहें, छोटे मैसेज केयर जताते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो हल्की-फुल्की एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं, जिनमें दोनों को फन आए, जैसे वॉक या शांत बातचीत। बोलने से ज्यादा सुनें और छोटी-छोटी फीलिंग्स पर ध्यान दें। भरोसा तब बढ़ता है जब आप सिंपल उम्मीदें शेयर करते हैं और धैर्य और उत्साह से भरे ध्यान के साथ एक-दूसरे के छोटे-छोटे सपनों को सपोर्ट करते हैं और आज एक साथ छोटी-छोटी जीत को सेलिब्रेट करेंगे।

कुंभ करियर राशिफल- काम अब आपके फ्रेंडली आइडिया को रिवार्ड मिल सकता है। कलीग या अपने मैनेजर के साथ एक क्लियर प्लान शेयर करें। एक छोटी परफॉर्मेंस या सिंपल उदाहरण आपकी बात स्पष्ट कर देगा। कार्यों को क्रम से करें और जरूरी स्टेप को नोट करके रखें। अगर कोई परेशानी आती है, तो अकेले चिंता करने के बजाए एक छोटी सी मदद मांगें। इस सप्ताह भी आप लीडर्स का भरोसा हासिल कर सकते हैं।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आज पैसा स्थिर महसूस होता है, लेकिन जल्दबाजी में ऑप्शन चुनने से बचें। छोटे खर्चों को चेक करें और किसी भी बेकार के सब्क्रिप्शन को कैसिंल करें। अगर आप हर सप्ताह थोड़ी बचत करते हैं, तो इससे बाद में मदद मिलेगी। किसी शौक या छोटे काम से एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, इसे धीरे से आजमाएं। दूसरे आइडिया के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ आर्थिक प्लानिंग शेयर करें। अब सावधानीपूर्वक उठाए गए कदम आपके वॉलेट को शांत रखेंगे और स्लो, स्थिर सुरक्षा का निर्माण करेंगे जो मानसिक शांति और भविष्य की स्वतंत्रता प्रदान करेगी।

कुंभ सेहत राशिफल- आज आपकी बॉडी रेगुलर व जेंटल केयर पसंद कर सकती है। अगर संभव हो तो साधारण स्ट्रेच से शुरुआत करें और बाहर थोड़ी सैर करें। बार-बार पानी पिएं और हल्का, वेजिटेरियन खाना चुनें। अपने माइंड को शांत करने के लिए स्क्रीन से छोटे-छोटे ब्रेक लें और धीरे-धीरे सांस लें। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो गर्म पानी से स्नान करें या लाइट म्यूजिक सुनते हुए आराम करें। रेगुलर नींद का समय बनाए रखने से आपकी एनर्जी संतुलित रहेगी और इस सप्ताह आपका मूड हल्का महसूस होगा और डेली छोटे-छोटे हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलेंगे।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

