कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और प्रयास से सफलता पाने का है। काम में अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है, लेकिन इसका अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और प्रेम संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी। संतान से अच्छी खबर मिल सकती है।

Aquarius Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Kumbh Rashifal: घर से निकलते समय आज काम का लक्ष्य मन में साफ रहेगा और उसे पाने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी। साहस के साथ किया गया अतिरिक्त प्रयास सफलता देगा। दिन आराम से बहने वाला नहीं रहेगा, लेकिन अपने हिस्से की पहल करने का उत्साह होगा। छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनसे मदद मिलने की संभावना है। जीवनसाथी से भी अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेम संबंध में मन खुशी से भरा होगा। काम के लिए अधिक समय निकालना पड़ेगा, फिर भी अपनों के साथ बातचीत के अवसर बनेंगे। आज अपने प्रयास को गति देते हुए किसी करीबी का साथ महसूस होगा। संतान से अच्छी खबर आने की संभावना भी उत्साह बढ़ाएगी।

कुंभ राशि का करियर राशिफल किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज लगातार जुटना होगा। शुरू में काम अधिक लगेगा, लेकिन अतिरिक्त प्रयास का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। वृश्चिक राशि के दसवें भाव में सूर्य काम की जिम्मेदारी और वरिष्ठों से जुड़े विषय सामने लाएगा। अपनी भूमिका को लेकर सजगता रहेगी और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होगा। अधिकारी से बातचीत में काम की स्थिति स्पष्ट करना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक अभ्यास करेंगे तो प्रगति के योग बनेंगे। किसी छोटे काम को टालते रहने से मुख्य काम का समय घट सकता है। सबसे पहले उस हिस्से पर जुटें जहां आपकी अपनी पहल चाहिए। काम पूरा होने की संतुष्टि आज की मेहनत को सार्थक बनाएगी।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल नए कारोबार में धन लगाने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। किसी उत्साहजनक विचार को सुनकर तुरंत रकम जोड़ने की इच्छा हो सकती है, लेकिन इस दिशा में ठहराव बेहतर रहेगा। पहले से चल रहे काम में अपने प्रयास बढ़ाने की जरूरत सामने आएगी। साझा योजना पर बात उपयोगी होगी और जिम्मेदारियों का आर्थिक पक्ष स्पष्ट होगा। सिंह राशि के सातवें भाव में गुरु जीवनसाथी या कारोबारी साझेदार के साथ समझ बनाने का सहारा देगा। समझौतों और साझा योजनाओं के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक बातचीत को उपलब्ध साधनों तक रखें। आज सहयोग से दिशा साफ होगी, जबकि नई पहल में पैसा लगाने का फैसला सावधानी मांगेगा। चेतावनी यही है कि उत्साह को निवेश की मंजूरी न मानें।

कुंभ राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और किसी साझा विषय पर सहमति बनेगी। प्रेमियों के मन में खुशी होगी। अपनी भावना कहने पर बातचीत में गर्माहट रहेगी और व्यस्त दिन में भी अपनापन महसूस होगा। छोटे भाई-बहनों से संवाद सहज रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे आपकी पहल चलेगी और फोन पर बातचीत अच्छी होगी। छोटी यात्राओं के लिए भी दिन अनुकूल है। संतान से किसी अच्छी खबर की संभावना रहेगी, जिसे लेकर घर में उत्सुकता होगी। किसी करीबी से जरूरी बात खुद शुरू करें। आज संपर्क करने में झिझक कम होगी और आपके बोले हुए सरल शब्द सामने वाले तक ठीक तरह पहुंचेंगे।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल अतिरिक्त मेहनत के कारण दिन के आखिर में थकान महसूस होने की संभावना है। लक्ष्य सामने रहने से अपने आराम की जरूरत कुछ देर बाद याद आ सकती है। मन में साहस रहेगा, इसलिए काम का दबाव संभालने की इच्छा भी मजबूत होगी। लगातार भागदौड़ के बीच शरीर को विश्राम देने का समय उपयोगी रहेगा। काम और छोटी यात्रा एक साथ हों तो दिन अधिक भरा हुआ लगेगा। बीच में शांत बैठने के लिए थोड़ा समय रखें। आज मानसिक संतोष अपने प्रयास से जुड़ेगा। किसी काम में आगे बढ़ने के बाद उत्साह बढ़ेगा और अपनों से हुई अच्छी बातचीत मन को हल्का करेगी। शाम तक मेहनत की थकान के साथ काम साध लेने की खुशी रहेगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- कारोबारी साझेदार या जीवनसाथी के साथ साझा योजना पर समय निकालकर बात करें।