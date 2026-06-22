कुंभ राशिफल 22 जून 2026: मिल सकता है अशुभ समाचार, धन से जुड़े मामलों में ये 2 चीजें हैं जरूरी
Aaj ka kumbh rashifal: अगर आज आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल के लिए टाल दें, दिन अनुकूल नहीं है। परिवार से किसी अप्रिय समाचार की प्राप्ति हो सकती है। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल।
Aquarius Horoscope Today, आज का कुंभ राशिफल 22 June 2026: दिन शुरू होते ही काम, रास्ता और लोगों की मांगें साथ सामने आ सकती हैं। इसलिए शुरुआत से ही सतर्क रहना होगा। सड़क पर हों या काम की जगह, ध्यान भटकने की गुंजाइश कम रखें। चंद्रमा कन्या राशि में है, जिससे बारीक चीजें अहम हो जाएंगी। एक छोटी चूक बाद में बड़ा झंझट बन सकती है। अनावश्यक टेंशन का कारण कोई खबर, किसी का व्यवहार, या रुका हुआ जवाब बन सकता है। पर हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। फिलहाल जो है, उसे सुरक्षित रखना अधिक समझदारी है। अगर किसी जरूरी फोन कॉल के बीच आप चलते हुए या वाहन संभालते हुए बात करते हैं, तो यह आदत आज नुकसान दे सकती है। रुककर बात करना बेहतर रहेगा। देर दोपहर में जल्द काम निपटाने की बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए उस समय गति कम रखें। शनि मीन में आपको यह याद दिला रहा है कि मजबूती केवल बोलने से नहीं, सही क्रम रखने से आती है। कोई निराश करने वाली सूचना मिले, तब भी दिन को पूरा खराब न मानें। संभलकर चलेंगे तो नुकसान सीमित रहेगा और जरूरी काम पूरे हो जाएंगे।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाना आज जरूरी है। बहस का कारण बहुत मामूली भी हो सकता है, जैसे समय न देना, किसी फोन का जवाब देर से देना, या घर की प्राथमिकताओं पर मतभेद। इसलिए सीधे और शांत तरीके से बात करें। प्रेम संबंधों के लिए दिन औसत है। बहुत बड़ी उम्मीदें रखने के बजाय व्यवहार में साफपन रखें। कोई बात मन में अटक जाए तो इकट्ठा न करें। उसी दिन सधे हुए शब्दों में रख दें। परिवार में किसी अप्रिय सूचना या तनाव के कारण आपका मूड बदल सकता है। कोशिश करें कि उसका असर अपने करीबी संबंधों पर कम पड़े। भरोसा बनाए रखना आज का मुख्य काम है। थोड़ी संयमित बातचीत से उलझन बढ़ने से रुक सकती है।
शिक्षा और करियर
काम का दबाव रहेगा और बीच बीच में ध्यान टूट सकता है। नौकरी करने वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी, खासकर मशीन, वाहन, औजार, या समय सीमा वाले काम में। एक बचने योग्य गलती यह है कि किसी जरूरी निर्देश को पूरा सुने बिना आगे बढ़ जाना। अगर बॉस, क्लाइंट, या सहकर्मी का फोन आए, तो मुख्य बिंदु लिख लें। बाद में याद पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। व्यवसाय करने वालों के लिए आज तेज विस्तार का दिन नहीं है। जो चल रहा है, उसे सलीके से संभालना ज्यादा जरूरी रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में गहराई से बैठना होगा। मन भागे तो छोटे लक्ष्य बनाएं और हर लक्ष्य पूरा होने पर टिक मार्क लगाएं। इससे गति बनेगी। सुबह का समय आवेदन, ईमेल, फाइल, या रणनीति के लिए ज्यादा साफ रहेगा।
धन और वित्त
वित्तीय फैसलों में रोक और सोच दोनों चाहिए। निवेश से जुड़े प्रस्ताव, जल्दी लाभ वाली बातें, या बिना पूरी जानकारी के किया गया भुगतान नुकसान दे सकता है। आज का सीधा नियम रखें कि पैसा वहीं लगाएं जहां शर्तें पूरी तरह समझ में आएं। वाहन, मरम्मत, यात्रा, या काम से जुड़े छोटे खर्च सामने आ सकते हैं। उन्हें जरूरत के हिसाब से पूरा करें, पर भावुक होकर बड़ा खरीद निर्णय न लें। अगर कोई पुराना बकाया या रिमाइंडर आया है, तो उसकी प्राथमिकता तय करें। राहत की बात यह है कि सावधानी बरतने पर स्थिति काबू में रहेगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
तनाव का असर चाल और शरीर की लय पर दिख सकता है। चलते समय, सीढ़ियों पर, या वाहन के पास अतिरिक्त ध्यान रखें। जल्दबाजी और ध्यान भटकना आज सेहत के लिए ठीक संकेत नहीं हैं। आंखों और सिर पर दबाव महसूस हो तो थोड़ी देर शांत बैठें। काम के दौरान शरीर को झटका देकर उठने बैठने से भी बचें। साधारण सावधानी ही आज बड़ी सुरक्षा बनेगी। मन को हर खबर का भार मत दीजिए।
आज की सलाह: रुककर सुनें, फिर बोलें, और चलते समय फोन को कुछ देर के लिए अलग रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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