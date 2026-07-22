आज का कुंभ राशिफल 22 जुलाई: आज राहु मन को कई दिशाओं में खींचेंगे, मिलेगी शाम तक गुड न्यूज
Aaj ka kumbh rashifal 22 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों से खुशी मिल सकती है। आपका नाम भी किसी अच्छी वजह से लिया जा सकता है। पढ़ें आज का विस्तृत कुंभ राशिफल 22 जुलाई।
Aaj ka kumbh rashifal 22 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: दृष्टि आगे की तरफ रहेगी और कई बातों में भाग्य का साथ महसूस हो सकता है। चंद्रमा सीख, यात्रा, विचार और अवसर के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मन सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहेगा। कोई अच्छी खबर, उपयोगी सलाह या मन को उठाने वाली बातचीत मिल सकती है। अटके हुए काम में राह दिखेगी। फिर भी भीतर थोड़ी बेचैनी बनी रह सकती है, क्योंकि राहु आपकी राशि में होकर मन को एक साथ कई दिशाओं में खींच रहा है। इसलिए उत्साह और अस्थिरता, दोनों साथ चलेंगे। दिन अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी इसे उलझा सकती है। काम के साथ किसी कोर्स, आवेदन, यात्रा योजना या सीखने वाली चीज पर भी ध्यान जा सकता है। परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों से खुशी मिल सकती है। आपका नाम भी किसी अच्छी वजह से लिया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि सही बात को सही समय पर कहें। यही दिन को और बेहतर बनाएगा।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी आज लव लाइफ
साथी के साथ संबंधों में सावधानी जरूरी है। शुक्र आकर्षण बढ़ा रहा है, पर केतु के कारण कभी कभी दूरी, गलत समझ या भावनात्मक खालीपन भी महसूस हो सकता है। इसलिए रिश्ते को अनुमान पर न चलाएं। जो कहना है, साफ और शांत ढंग से कहें। शादीशुदा लोग पुराने विवाद को फिर न छेड़ें। छोटी बात आगे चलकर कड़वाहट बना सकती है। प्रेम संबंध में उम्मीदें ऊंची रहेंगी। सामने वाला उतनी तेजी से प्रतिक्रिया न दे, तो नाराज न हों। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर, उपलब्धि या प्रशंसा परिवार का माहौल हल्का कर सकती है।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी आज शिक्षा और करियर
पढ़ाई, परीक्षा, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, लेखन, प्रस्तुति या दूर के संपर्क से जुड़े कामों के लिए समय अनुकूल है। नए विचार आएंगे और उनमें दम भी होगा। ऑफिस में मेहनत का असर दिखने लगेगा, खासकर जहां नियमितता और सेवा भाव जरूरी है। हालांकि रोजमर्रा के काम में बोझ भी बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य और गुरु छठे भाव के प्रभाव से जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं। इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक सोच अच्छी है, पर बुध वक्री होने से लापरवाही में उत्तर, डेटा या नोट्स में गड़बड़ी हो सकती है। दोहराई और संशोधन पर ध्यान दें। करियर में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया, सराहना या आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। टीम में आपका दृष्टिकोण उपयोगी माना जाएगा।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी आज धन और वित्त की स्थिति
आमदनी उम्मीद से थोड़ी बेहतर हो सकती है, खासकर अगर आपने पहले से मेहनत की हुई है। काम का नतीजा धीरे धीरे पैसों में बदलता दिखेगा। फिर भी खर्च पूरी तरह गायब नहीं होंगे। घर, सुविधा, यात्रा या रिश्तों पर कुछ धन जा सकता है। लाभ देखकर तुरंत बड़ा निवेश करने की जल्दबाजी न करें। पहले जोखिम, समय और जरूरत समझें। बचत का छोटा लक्ष्य बनाना इस समय ज्यादा व्यावहारिक रहेगा। परिवार में धन को लेकर स्पष्ट बातचीत रखें।
कुंभ राशि वालों की कैसा रहेगा आज स्वास्थ्य
सेहत सामान्य रह सकती है, पर मन चंचल और बेचैन रह सकता है। यही बेचैनी थकान बढ़ाती है। नियमित भोजन, पानी और नींद पर ध्यान दें। पेट या पाचन को हल्का रखने वाला खाना बेहतर रहेगा। बहुत देर तक सोचते रहना ऊर्जा खींच सकता है। थोड़ी वॉक, खुली हवा या आधा घंटा बिना फोन के रहना आपको जल्दी संतुलित करेगा। मन की रफ्तार कम करना ही असली राहत देगा।
आज की सलाह: अच्छी खबरों के बीच रिश्तों की भाषा को नरम रखें, तभी संतुलन बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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