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कुंभ राशिफल: आज का दिन रहेगा खास, नए अवसरों से बदलेगा दिन, होगा लाभ

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aquarius Horoscope Today, Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए दिन रिश्तों, साझेदारी और सहयोग के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है, जबकि दांपत्य जीवन में नजदीकी बढ़ेगी। कारोबार और नौकरी में नए अवसर सामने आ सकते हैं।

कुंभ राशिफल: आज का दिन रहेगा खास, नए अवसरों से बदलेगा दिन, होगा लाभ

Aquarius Horoscope Today, 21 June 2026, Kumbh Rashifal: चंद्रमा का बदलता असर आज रिश्तों और व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। सुबह तक सिंह का चंद्रमा सामने वाले लोगों को केंद्र में रखेगा, और दोपहर बाद कन्या का प्रभाव आपको व्यवहारिक बनाएगा। इसलिए दिन की महत्वपूर्ण बातें सुबह के शांत हिस्से में तय कर लें। घर और रिश्तों के मामले में उम्मीद जगी रह सकती है। अविवाहित लोगों को रिश्ता या परिचय का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी मुलाकात का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी अवसर मिल सकता है। दांपत्य जीवन में निकटता बढ़ेगी। बच्चों में हिम्मत और खुलापन दिखेगा, जिससे आपको संतोष मिलेगा। ऑफिस मीटिंग, पारिवारिक बातचीत या किसी कानूनी मामले में आज आपके पक्ष को सुनने की संभावना अच्छी है। कारोबार करने वालों को नए पार्टनर या नए प्रस्ताव पर बात मिल सकती है। एक साधारण काम जरूर करें। मीटिंग, कॉल या पारिवारिक मुलाकात के समय पहले से लिख लें। देर दोपहर में भागदौड़ या जल्द जवाब देने से उलझन बन सकती है। राहत की बात यह है कि लोग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ खड़े दिख सकते हैं।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। जीवनसाथी की तरफ झुकाव साफ महसूस होगा और आप उन्हें ज्यादा समझदारी से सुन पाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए बातचीत की दिशा बन सकती है। किसी रिश्ते की शुरुआत तुरंत तय न भी हो, तो भी माहौल सकारात्मक रहेगा। लंबे समय बाद मिलना चाह रहे दो लोगों के बीच संवाद बन सकता है। बच्चों का साहस और खुलकर अपनी बात कहना आपको अच्छा लगेगा। घर में किसी रिश्तेदार, खासकर ससुराल पक्ष से सहयोग या सद्भाव मिल सकता है। लेकिन एक भूल से बचें। हर अच्छी बात को तुरंत अंतिम न मानें। थोड़ा समय दें, चीजें अपने आकार में साफ होंगी।

शिक्षा और करियर

ऑफिस या कामकाज के मोर्चे पर सहयोगी माहौल बन सकता है। मीटिंग में आपकी बात को गंभीरता से लिया जा सकता है, खासकर अगर आप तथ्य और समय दोनों स्पष्ट रखें। बिजनेस वालों को नया पार्टनर, एजेंसी, संयुक्त काम या प्रस्ताव मिल सकता है। कानूनी मामले में भी राहत भरी प्रगति का संकेत है, हालांकि अंतिम निष्कर्ष मानकर चलना अभी जल्दी होगा। छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ जाएगी, पर बिना दोहराव के परिणाम मनमाफिक नहीं मिलेंगे। एक ठोस काम करें। अपनी पढ़ाई या काम के लिए अगले तीन दिन की प्राथमिकता लिखें। इससे ध्यान बंटेगा नहीं। बचने लायक गलती यह होगी कि दूसरों की प्रगति देखकर अपना धैर्य खो दें।

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धन और वित्त

आर्थिक पक्ष में सहारा मिलने की संभावना है। ससुराल पक्ष, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद, सलाह या उपयोगी सूचना मिल सकती है। कारोबार में नई साझेदारी से आय के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन शर्तें पढ़े बिना कुछ तय न करें। कानूनी या कागजी काम में लाभ की दिशा दिखे तो फीस, दस्तावेज और समयसीमा साफ रखें। घर से जुड़ी जरूरतों पर खर्च हो सकता है। यह खर्च परेशान करने वाला नहीं, बल्कि उपयोगी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देर दोपहर के दबाव में कोई रकम इधर उधर करने से बचें। सुबह की स्पष्टता ज्यादा भरोसेमंद रहेगी।

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स्वास्थ्य और कल्याण

स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। मौसम, थकान या अनियमितता के कारण शरीर जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है। पेट हल्का न लगे, या शरीर में अजीब सी ढीलापन रहे, तो दिन की रफ्तार कम करें। बाहर का बहुत भारी खाना टालना ठीक रहेगा। मीटिंग या मिलने जुलने के बीच लंबा गैप हो तो थोड़ा सादा नाश्ता साथ रखें। विद्यार्थी और कामकाजी लोग अपनी ऊर्जा को खींचें नहीं। दिन साथ है, बस शरीर की बात भी सुनते चलें।

आज की सलाह

रिश्तों में उम्मीद रखें, पर हर प्रस्ताव को समय और स्पष्टता देकर ही आगे बढ़ाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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