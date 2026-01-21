Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today 21 January 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal daily future predictions and bhavishyafal
कुंभ राशिफल 21 जनवरी: कुंभ राशि आज इस तरह के सौदे करने से बचें, पेमेंट के टाइम रहें सतर्क

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 21 January 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Jan 21, 2026 05:16 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today 21 January 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 21 जनवरी 2026: सामाजिक अवसर और क्रिएटिव आइडिया आएंगे। साफ-साफ बोलें और सावधानी से काम करें। ऐसे मददगार ऑफर स्वीकार करें, जो आपके शेड्यूल में फिट हों सकें। ग्रुप के विचारों को शांत काम के समय के साथ मिलाएं। अपने प्लान के लिए संतुलन, स्टेबल, और उपयोगी परिणाम बनाए रखने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जरूरी काम पूरे करें। धैर्य रखें। जिज्ञासा आपको मददगार लोगों से मिलवाती है। आसान एक्सपेरिमेंट से उपयोगी विचार आते हैं। ओपन रहें, प्यार से बात करें, और ऐसे ऑफर स्वीकार करें, जो आपके मूल्यों और स्पीड से मेल खाते हों।

कुंभ राशि आज इस तरह के सौदे करने से बचें, पेमेंट के टाइम रहें सतर्क

कुंभ राशि का आज का लव राशिफल: आज आप एनर्जेटिक और दोस्ताना कनेक्शन का आनंद लेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो एक नॉर्मल बातचीत किसी साझा रुचि या इंविटेशन में बदल सकती है। अपनी बातों को क्लियर और रियल रखें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो नजदीकी को बढ़ाने के लिए रोजाना के कामों में मजेदार विचार लाएं। अपने पार्टनर की बात सुनें और उनके विचारों के बारे में जिज्ञासा दिखाएं। कठोर आलोचना से बचें और दयालुता के छोटे-छोटे कामों पर ध्यान दें। एक आरामदायक तरीका आपकी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करेगा और बिना किसी दबाव या ड्रामा के खुशी के पल बनाएगा। आज थैंक्यू भी कहें।

कुंभ राशि का आज का करियर राशिफल: काम में टीम वर्क के मौके और सुलझाने के लिए छोटी-मोटी पहेलियां मिलेंगी। क्लियर विचारों को छोटे छोटे मैसेज में शेयर करें ताकि सहकर्मी अच्छे से काम कर सकें। अगर आप स्टेप्स को आसानी से समझाते हैं तो आपका मौलिक तरीका किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। छोटे-मोटे मतभेदों पर बहस करने से बचें। एक प्लान चुनें और उसे टेस्ट करें। अगर आपको लीड करने के लिए कहा जाए, तो जरूरी नोट्स और आसान लक्ष्यों के साथ स्वीकार करें। अपना इनबॉक्स क्लियर रखें और जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक शांत घंटा ब्लॉक करें। फिर प्रगति की जांच करें और अगले काम तय करें।

कुंभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप समझदारी से प्लान बनाते हैं तो पैसे के मामले स्टेबल दिखाई देंगे। ऐसे जल्दी वाले सौदों से बचें, जो बिना क्लियर फैक्ट्स के ज्यादा रिटर्न का वादा करते हैं। इस हफ्ते के लिए एक छोटा बजट बनाएं और तय खर्च पर टिके रहें। रोजाना की आदतों से थोड़ी सेविंग्स भविष्य के लक्ष्यों में मदद करेगी। अगर कोई खर्च शेयर करने की पेशकश करता है, तो लिखित डिटेल्स और क्लियर तारीखें पूछें। डाउट से बचने के लिए रसीदें इकट्ठा करके रखें और पेमेंट भी ट्रैक करें। स्टेबल ऑप्शन आपके फंड की रक्षा करेंगे और तनाव कम करेंगे और आप रात में अच्छी नींद ले सकेंगे।

कुंभ राशि का आज का सेहत राशिफल: आपकी एनर्जी सावधानी भरी दिनचर्या और ब्रेक के लिए फिट महसूस होगी। मूड को बेहतर बनाने और अकड़न कम करने के लिए हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे चलना या योग करें। फल, अनाज और सब्जियों के साथ संतुलित भोजन करें और भारी, देर रात के खाने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं और जब आप कमजोर महसूस करें तो आराम करें। नसों को शांत करने के लिए दिन में तीन मिनट के लिए सांस लेने का अभ्यास करें। छोटी, अच्छी आदतें एनर्जी बढ़ाएंगी और आपको बैलेंस में रखेंगी और आज थोड़ी देर सोएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
