Aquarius, कुंभ राशिफल 20 मई 2026: कुंभ राशि में सितारों की चाल से क्या होंगे आज बदलाव, अभी आप ना लगाएं पैसा
aaj ka Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope 20 May 2026: कुंभ राशि सेकेंड लास्ट राशि है। इस राशि का स्वामी शनि है एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज धन, करियर, हेल्थ से लेकर लवलाइफ में कैसा रहेगा दिन
Aquarius Horoscope today, कुंभ राशिफल 20 मई 2026: आज कुंभ राशि पर राहु का असर रहेगा। आपके लिए समय उत्तम है। आप कोशिश करें कल्पनाओं में थोड़ा कम जाएं, क्योंकि आज कुंभ राशि के लिए लोग की कल्पनाएं भी लोगों पर असर जालेंगी और आपकी प्रतिभा का लोहा भी लोग मानेंगे। इस समय आपको ऐसा कोई फैसला नहीं लेना है, जो आपकी इमोशनली होकर लें। इमोशनली आपको मजबूत बनाना है, अपने आपको। आज का दिन प्रोफेशनल लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी चमकेगी। लोग आपकी प्रतिभा की कद्र करेंगें। मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा। आइए पढ़ते हैं, कैसा रहेगा कुंभ राशि का दिन
Aquarius Love Horoscope today, कुंभ लव राशिफल
लवलाइफ में आपके लिए अच्छा दिन है, लेकिन लवर के साथ बहस या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी मनमुटाव होगा, उतनी जल्दी सुलझ भी जाएगा। आपको लवलाइफ में कोई बड़ी समस्या आज परेशान नहीं करेगी। संतान पक्ष से सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। आपके लिए चीजें अच्छी हैं।
Aquarius career Horoscope today, कुंभ करियर राशिफल
आज का दिन कुंभ राशि के उन लोगों के लिए बहुत शानदार है, जो या तो म्यूजिक, आर्ट, एक्टिंग, लेखन आदि से जुड़े हैं। आपकी लोग कद्र करेंगे और आपकी प्रतिभा को लोग मानेंगे। आज विद्यार्थियों, लेखकों, कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए समय प्रेरणादायक रहेगा। क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलने के संकेत भी आपको मिल रहे हैं। इसलिए अपना लक आज जरूर आजमाएं, क्योंति इससे आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। आपके लिए समय अच्छा है। इसलिए मन लगाकर अपनी क्रिएटिविटी को काम में सफलता मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग हैं। स्टूडेंट्स को आज ऐसै विषयों में लाभ होगा, जहां लॉजिक, रिविजिन की जरूरत हो। एक क्लियर एक्सप्लेनेशन आपकी अच्छी मदद करेगी।
Aquarius money Horoscope today,, कुंभ मनी राशिफल
फाइनेंस में आज कुंभ राशि के लिए धैर्य और स्टेबिलिटी जरूरी है। ऐसे में दोनों में बैलेंस करेंगे, तो आपको और परेशानी की सामना करना होगा। आपको खर्चों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इनकम और खर्च दोनों में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। अगर सेविंग करने की सोच रहे हैं. आपको बिना सोचे इमरजेंसी फंड अपने लिए बनाए रखना है। कोशिश करेंगे तो बदलाव तो आएंगे। अचानक आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेडि हैं तो आप सेविंग खर्च ना करें। ट्रेडिंग आपके लिए इस समय रिस्की हो सकती है, किसी के कहने पर ट्रेडिंग ना करें, तो अच्छा होगा।
Aquarius Health Horoscope today, कुंभ हेल्थ राशिफल
आज के दिन कुंभ राशि पर राहु का असर देखने को मिलेगा। राहु का प्रभाव भावुकता बढ़ा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर बना रहेगा। मेंटली आपको बैलेंस बनाए रखना लाभकारी होगा। आपके लिए समय अच्छा है। कोशिश करें कि आगे बढ़ें और राहु के असरसे आपको टेंशन अधिक हो सकती है. या आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो सकते हैं, इसलिए आपके लिए यह समय खुद के बारे में सोचने का है। आपको हेल्दी रुटीन को अपनाना है और खाने में कोशिश करें कि हेल्दी डाइट को जंक फूड से रीप्लेस कर दें, इससे आपकी हेल्थ आपकी सुधरेगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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