कुंभ राशिफल 20 मार्च 2026: कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 20 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 मार्च 2026 का दिन
Aquarius Horoscope Today 20 March 2026 : आज इमोशंस को इतना ना आगे बढ़ने दें, कि वो फैसला करें कि आपकी लाइफमें क्या होना है। आज हेल्थ और वेल्थ दोनों आपकी पॉजिटिव रहेगी। आपको ईगो को छोड़कर लवलाइफमें आगे बढ़ना है। आपको काम में नए टास्क मिलेंगे, हर एक को करके आप प्रोफेशनली तौर पर आगे बढ़ेंगे? आपकी हेल्थ आज पॉजिटिव रहेगी और वेल्थ भी पॉजिटिव है। लवलाइफ में आप अच्छे पल देखेंगे और ऑफिसमें बड़े कामों को प्रोफेशनल तरीके से पूरा करें। अच्छे रिलेशनशिप के लिए ईगो को बैकसीट पर रखें।
Aquarius Love Horoscope Today, कुंभ लव राशिफल
आज आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा,ओपन कम्युनिकेशन के जरिए इसे अच्छा बनाएं।आप दोनोंमें आज टकराव हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी आप एक दूसरे के साथ समय बितोंगे। आपको आज जो मन में है वो कहना है, और अपने भविष्य को लेकर फैसले लेने हैं? आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसके साथ रहें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ रहें और उसके इमोशंस शेयर करें? सिंगल लोगों को प्यार हो सकता है, खासकर किसी ऑफिस के समारोह में या फिर घूमते हुए। ऑफिस रोमांस आपके लिए अच्छा नहीं है शादीशुदा लोगों को इससे बचना चाहिए। इससे आपकी परिवार के लाइफ खराब हो सकती है।
Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल
आज कुंभ राशि वालों का दिन प्रॉडक्टिव रहेगा। आपका एटीट्यूड आज आपकी लाइफ में खास रोल अदा करेगा, इससे आपकी आधिकारिक तौर पर ग्रोथ होगी। दिन का पहला भाग आपके लिए अच्छा है, जहां आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। बहुत कठिन मेहनत के बाद भी आपकी पर्फोर्मेंस अच्छी नहीं होगी। इससे आपके सीनियर्स को मौका मिलेगा कि वो आप पर उंगलिया उठाएंगे।। जो लोग पॉलिटिक्स, म्यूजिक, सिनेमा, का प्रोफाइल हैंडल करते हैं, उनके लिए आज ब्रैक मिलने की उम्मीद है।
Aquarius Money Horoscope Today, कुंभ मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा एक नहीं, कई जगह से आएगा, आपका पुराना निवेश भी आपको पैसा देगा। आपको घर को रेनोवेट कराने का प्लान करना चाहिए। आपके परिवार में आज प्रपोर्टी से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसे समय रहते सुलझा लेंगे, तो आपको परिवार में परेशानियां नहीं झेलनी होंगी। आप अपना बैक लोन भी आज दे देंगे। बिजनेसमैन आज प्रमोटर्स के जरिए आज पैसा पाएंगे। आपको एक फाइनेंशियल प्लान बना है, जो आपको वास्तविकता के बारे में बचाएगा और आपका फाइनेंशियल पोर्टफॉलियो भी हैंडल करेगा।
Aquarius Health Horoscope Today, कुंभ हेल्थ राशिफल
आज आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। आपको किसी भी हालत में ऑफिस का तनाव घर पर नहीं लाना है। तनान से बचने ते लिए इसके कारणों से दूरी बनाकर रखें। ऑफिस की टेंशन भी घर में डिस्कस ना करें। आप जिम और योग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बुजुर्गों के आज जोड़ों में दर्द हो सकता है। खासकर घुटनों में दर्द की दिक्कत आज आपके सामने आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को भारी सामान उठाने से हर हाल में बचना चाहिए। आपको स्किन को अच्छा करने के लिए पानी पीना है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट