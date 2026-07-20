Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का कुंभ राशिफल 20 जुलाई: शनि मांग रहे धन और जिम्मेदारियों का हिसाब, राहु भटकाएगा मन

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka kumbh rashifal 20 July 2026: आज कुंभ राशि के विवाहित जातकों को घरेलू जिम्मेदारियों या खर्चों को लेकर बहस से बचना चाहिए। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। पढ़ें आज का विस्तृत कुंभ राशिफल 20 जुलाई 2026

आज का कुंभ राशिफल 20 जुलाई: शनि मांग रहे धन और जिम्मेदारियों का हिसाब, राहु भटकाएगा मन

Aaj ka kumbh rashifal 20 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: दिन थोड़ा संवेदनशील और भीतर से दबाव देने वाला लग सकता है। चंद्रमा बदलाव, उलझन और अनकही चिंताओं वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटी रुकावट भी बड़ी महसूस हो सकती है। काम बनते-बनते अटकें, लोगों का मूड समझ न आए, या खुद का मन स्थिर न रहे, ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में हर बात को निजी असफलता न मानें। कुछ चीजें सिर्फ समय ले रही हैं। राहु आपकी राशि में होने से मन कई दिशाओं में दौड़ सकता है और शनि धन व जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रहा है। इसलिए व्यवहार और शब्दों में खास सावधानी रखें। घर-परिवार के माहौल में भी हल्का तनाव बन सकता है, खासकर अगर पुराने मतभेद दबे हुए हों। वाहन चलाते समय या जल्दबाजी में कहीं आते-जाते समय अतिरिक्त ध्यान रखें। यह डर का नहीं, बस सावधानी का संकेत है। दिन को सरल रखने के लिए कम बोलें, साफ बोलें, और एक समय में एक काम करें। शाम तक कुछ राहत मिल सकती है, अगर आप खुद को अनावश्यक बहस से दूर रखें।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 20 जुलाई: आज किसी ऑफर से जुड़ा फैसला लेने के बजाय करें ये काम

आज कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी

रिश्तों में मतभेद का कारण अक्सर बात का तरीका बनेगा, मुद्दा नहीं। साथी की कही बात आपको तीखी लग सकती है, और आपकी बात उन्हें दूरी वाली। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरना जरूरी होगा। प्रेम संबंध में भी उम्मीदें ज्यादा और धैर्य कम होने पर खींचतान हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं, वे घरेलू जिम्मेदारियों या खर्चों को लेकर बहस से बचें। अगर कोई बात सच में परेशान कर रही है, तो शांत समय में रखें। प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत सहज नहीं है, इसलिए दिखावे से ज्यादा समझदारी काम आएगी। अकेले लोगों को भी नया जुड़ाव सोच-समझकर बढ़ाना चाहिए।

आज कुंभ राशि वालों का शिक्षा और करियर कैसा रहेगा

कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, पर वे असंभव नहीं होंगी। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां एक-दूसरे में घुल सकती हैं, जिससे फोकस टूटेगा। बुध की उलटी चाल रचनात्मक काम, पढ़ाई, प्रेजेंटेशन, बच्चों से जुड़े काम, या विचार आधारित प्रोजेक्ट में दोबारा सोचने का इशारा देती है। छात्र पढ़ते समय बार-बार ध्यान भटकता महसूस कर सकते हैं, इसलिए लिखकर पढ़ना बेहतर रहेगा। नौकरी में किसी काम की दिशा बदलनी पड़ सकती है। वरिष्ठों से भिड़ने के बजाय अपडेट लेते रहें। सट्टा, अनुमान या बिना पूरी जानकारी के करियर फैसला करने से बचें। धीमी लेकिन ठोस प्रगति आज सही रणनीति है।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 20 जुलाई: मेष राशि आज पैसे के मामले में तुरंत न करें ये काम

आज कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी

धन के मामले में बहुत बड़ा कदम न उठाना बेहतर रहेगा। घर, वाहन, आराम की चीजों, या मन का मूड ठीक करने के लिए अनियोजित खर्च हो सकता है। जोखिम वाले निवेश या अनुमान आधारित फैसलों को सीमित रखें। अगर पहले से कोई योजना है तो सिर्फ उतना ही करें जितना बजट सहजता से संभाल ले। शनि आपको खर्च और बचत का संतुलन सिखा रहा है। इसलिए हिसाब लिखना, देनदारी समय पर चुकाना, और उधार से बचना आज जरूरी रहेगा। छोटी सावधानी आगे राहत देगी।

आज कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा

मन का दबाव शरीर पर जल्दी दिख सकता है। थकान, बेचैनी, या पैरों में भारीपन जैसा साधारण असहज अहसास हो सकता है। ज्यादा देर एक ही मुद्रा में न रहें। पानी, हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ी चाल जरूरी है। ड्राइविंग या सीढ़ियों पर ध्यान रखें। गुस्से में खाना, देर रात तक जागना, या लगातार स्क्रीन देखना आपको और थका देगा। मन शांत रखने के लिए थोड़ी चुप्पी फायदेमंद रहेगी।

आज की सलाह: कम बोलें, धीरे चलें और हर जरूरी काम से पहले दो मिनट ठहरें।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक राशिफल (19-25 जुलाई 2026): सूर्य के समान चमकेगी ये 7 राशियां
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने