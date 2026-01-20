कुंभ राशिफल 20 जनवरी: कुंभ राशि आज इस काम के लिए दिन शुभ नहीं, स्टूडेंट्स को मिलेगी अच्छी न्यूज

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 20 January 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

कुंभ राशि आज इस काम के लिए दिन शुभ नहीं, स्टूडेंट्स को मिलेगी अच्छी न्यूज कुंभ राशि का आज का लव राशिफल: रिश्ते में ईमानदार रहें। इससे आज के दिन पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे। आपका पार्टनर आज आपकी उपलब्धियों की तारीफ करेगा और एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। आज अहंकार को हावी न होने दें, क्योंकि इससे रिश्ते में उतार-चढ़ाव आ सकता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो यह फैसला लेने का सबसे अच्छा समय है। आप रोमांटिक छुट्टियों की योजना बना सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को आज के दिन अपने पुराने प्रेमी से दोबारा जुड़ते समय सावधान रहना चाहिए।

कुंभ राशि का आज का करियर राशिफल: अपने करियर में सही शेड्यूल बनाए रखना अच्छा है। कुछ प्रोफेशनल्स की ऑफिस में आलोचना भी हो सकती है। व्यापारियों को अधिकारियों के साथ लाइसेंसिंग संबंधी समस्याएं आज के दिन हो सकती हैं, जिन्हें तुरंत सॉल्व करने की जरूरत है। एकेडमिक, कानून, मीडिया, विज्ञापन, आईटी, मैकेनिकल और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा और उन्हें मुश्किल डेडलाइन का सामना करना पड़ेगा। आज के दिन बिजनेस डेवलपर्स को नए कॉन्सेप्ट लाने में दिक्कतें आ सकती हैं। अप्रत्याशित कारणों से आपको जॉब इंटरव्यू रीशेड्यूल करने की भी जरूरत पड़ सकती है। विदेशी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिलेगी।

कुंभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचें। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ी मीटिंग के दौरान चुप रहना अच्छा है। कुछ महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और घर का फर्नीचर खरीदेंगी। आप अपने घर की मरम्मत करवा सकते हैं, लेकिन आज प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा दिन नहीं है। बिजनेसमैन नए क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फंड जुटाने में सफल हो सकते हैं।

कुंभ राशि का आज का सेहत राशिफल: कोई गंभीर मेडिकल समस्या नहीं होगी। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको शाम के समय गाड़ी चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए। बच्चों को वायरल बुखार या गले में खराश हो सकती है। आज मुंह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। बेहतर मेंटल एनर्जी के लिए आपको पूरी नींद की जरूरत है, और योग से मदद मिलेगी। छुट्टियों में एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लेते समय जोखिम से बचना भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com