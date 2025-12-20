Hindustan Hindi News
Aquarius Horoscope Today 20 December 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal daily future predictions
कुंभ राशिफल 20 दिसंबर: कुंभ राशि आज होगा धन के मामले में प्रॉफिट, मिलेगी बड़ी खुशखबरी

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 20 December 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Dec 20, 2025 05:43 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today 20 December 2025, कुंभ राशिफल 20 दिसंबर 2025: लव लाइफ में रोमांटिक पलों की तलाश करें। ऐसे करने पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। प्रोफेशनल तौर पर सफलता पाने में भी आज कामयाब रहेंगे। पैसों के मामले में सिचुएशन आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकेगी। बिजनेस में पार्टनर के साथ डील करते समय सावधान रहें, क्योंकि पैसों से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। आज के दिन कुछ कुंभ राशि वालों को धन लाभ होगा। सेहत के मामले में भी आप अच्छे रहेंगे।

कुंभ राशि का आज का लव राशिफल: प्यार के मामले में आपको ईमानदार रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपने लाइफ पार्टनर को पर्सनल स्पेस भी दें। अपने पार्टनर का सम्मान करें, और आपको भी वही सम्मान मिलेगा। लव अफेयर में प्रॉब्लम होने पर भी शांत रहें। कुछ जातकों को आज ज्यादा खुलकर बात करने की जरूरत हो सकती है। आप रोमांटिक डिनर का प्लान बना सकते हैं। कुछ महिला आज अपने एक्स लवर के साथ पैचअप कर सकती हैं और पुराने रिश्ते में वापस आ सकती हैं। मैरिड लोगों को अफेयर जैसी किसी भी सिचुएशन से दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उनके पारिवारिक जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। सिंगल लोगों को भी नया प्यार पाने में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि का आज का करियर राशिफल: चैलेंज से भरपूर नए टास्क करने के लिए ऑफिस समय से जाएं। मैनेजमेंट को आपकी काबिलियत पर भरोसा होगा। यही वजह है कि आपको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सकता है। कुछ जातकों को आज के दिन ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स को विदेश में नई जॉब से जुड़े मौके मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे आज का दिन चुन सकते हैं। बिजनेसमैन को नए पार्टनर मिलेंगे। फंड इकट्ठा करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट्स आज परीक्षा पास कर सकते हैं।

कुंभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: धन के मामले में आपको प्रॉफिट हो सकता है। इससे आपको महत्वपूर्ण फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद मिलेगी। आप भाई-बहन या दोस्त के साथ पैसों से जुड़े विवाद को सुलझाने की पहल भी कर सकते हैं। दोपहर का टाइम आपके लिए वाहन खरीदने के लिए शुभ माना जा रहा है। आज के दिन अगर आपका मन इन्वेस्टमेंट करने का है तो शेयर मार्केट की ओर बढ़ सकते हैं लेकिन फुल रिसर्च के साथ। खासकर दोपहर के समय में, कुछ उद्यमियों को विदेशी निवेशकों से फंडिंग भी मिल सकती है।

कुंभ राशि का आज का सेहत राशिफल: हेल्थ के मामले में आप अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। कोई सीरिया बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। योग और मेडिटेशन करने से आपको शांत और स्ट्रेस फ्री रहने में मदद मिल सकती है। एडवेंचर ट्रिप पर जाते समय, इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास मेडिकल किट तैयार हो। आज भारी सामान न उठाएं। बच्चों को मुंह से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपको शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
