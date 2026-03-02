कुंभ राशिफल 2 मार्च 2026: कुंभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत, टीमवर्क से बनेगा काम, भाग्य रहेगा मेहरबान
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 2 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 मार्च 2026 का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 2 मार्च 2026: आज नए आइडिया आपके लिए अच्छे मौके ला सकते हैं। जो सोच रहे हैं, उसे साफ शब्दों में रखें और दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। छोटी-सी टीमवर्क भी बड़ा सपोर्ट दे सकती है। आज क्रिएटिव सोच और हल्की-फुल्की नेटवर्किंग के लिए दिन ठीक है। एक छोटा मैसेज भी काम की राह खोल सकता है। प्लान बदलें तो घबराएं नहीं, थोड़ा लचीला रवैया रखें। काम की बातों को नोट कर लें और प्यार से फॉलो-अप करें। आज के छोटे कदम अगले हफ्ते के लिए मजबूत शुरुआत बनेंगे। आगे बढ़ते हुए धैर्य बनाए रखें और हर काम को सोच-समझकर करें।
लव राशिफल- रिश्तों में बढ़ेगी समझ
आज प्यार के मामले में माहौल हल्का और दोस्ताना रहेगा। अगर रिलेशनशिप में हैं तो साथ में छोटी-सी वॉक या आराम से बैठकर बात करना फायदेमंद रहेगा। गिफ्ट से ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना। सिंगल लोग किसी हॉबी ग्रुप या ऑनलाइन क्लब में अपने जैसा सोचने वाला इंसान मिल सकता है। दिल की बात साफ कहें, लेकिन लंबा भाषण देने से बचें। छोटे-छोटे केयर वाले काम रिश्ते को मजबूत करेंगे। एक-दूसरे की स्पेस का सम्मान करें और भरोसा धीरे-धीरे बनने दें। छोटी खुशियों को साथ में सेलिब्रेट करें।
करियर राशिफल- नए आइडिया दिलाएंगे पहचान
ऑफिस में आज नए आइडिया पसंद किए जाएंगे। कोई सुझाव दें तो उदाहरण के साथ समझाएं कि टीम को कैसे फायदा होगा। सहकर्मियों की राय भी सुनें, हो सकता है उनकी बात काम की निकले। बिना पूछे किसी के काम में दखल न दें। अपने अगले स्टेप्स की छोटी लिस्ट बना लें, इससे लगेगा कि आप प्लान्ड हैं। हल्का-सा फॉलो-अप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा और आपकी इमेज मजबूत करेगा। आज एक नया स्किल सीखने की कोशिश भी करें। समय का सही उपयोग करें और बेवजह की बहस से दूर रहें।
आर्थिक राशिफल- सोच-समझकर करें खर्च
पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, बस सादगी से प्लान बनाएं। रिस्की जगह पैसा लगाने या जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। छोटे-छोटे सब्सक्रिप्शन या बार-बार होने वाले खर्च चेक करें, थोड़ा बचत हो सकती है। कोई डील मिले तो पहले उसकी पूरी जानकारी लें। किसी क्लाइंट को छोटा-सा रिमाइंडर भेजना फायदेमंद रहेगा। खर्च का साफ रिकॉर्ड रखें ताकि आगे सही फैसला ले सकें। एक छोटा गोल सेट करें और उसी हिसाब से चलें।
स्वास्थ्य राशिफल- रहें सावधान, इन बातों का रखें ध्यान
आज एनर्जी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। हल्की सांसों की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से मन शांत रहेगा। सादा शाकाहारी खाना लें, ज्यादा खाने से बचें। फल, सब्जियां और अनाज अच्छा रहेगा। काम या पढ़ाई के बीच-बीच में छोटी ब्रेक लें, आंखों और शरीर को आराम दें। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आज जल्दी सोने की कोशिश करें। छोटे-छोटे हेल्दी स्टेप्स आपका मूड और फोकस दोनों बेहतर करेंगे। नियमित दिनचर्या बनाए रखें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
डॉ. जे.एन पांडेय
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं।
डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है।
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट