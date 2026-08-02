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कुंभ राशिफल 2 अगस्त 2026 : कुंभ राशि वालों को मिलेंगे नए मौके, आर्थिक फैसलों में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कुंभ राशिफल 2 अगस्त 2026: आज का दिन आत्मविश्वास और नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। परिवार और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च, ऑनलाइन लेनदेन और सेहत के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतना बेहतर रहेगा।

Aaj ka kumbh rashifal 31 July 2026
आज का कुंभ राशिफल 31 जुलाई 2026

Aquarius Horoscope Today 2 August 2026: सुबह का समय आपको केंद्र में रखेगा। मन में अपने बारे में, अपनी दिशा, अपनी छवि और अपने निर्णयों को लेकर कई बातें चल सकती हैं। आप चाहें तो इस ऊर्जा का उपयोग खुद को व्यवस्थित करने में कर सकते हैं। लेकिन राहु के असर से कभी कभी मन एक ही समय में कई दिशाओं में भाग सकता है। इसलिए हर विचार पर तुरंत चल पड़ना जरूरी नहीं है। अपने अंदाज, पहनावे, प्रस्तुति और लोगों से मिलने के तरीके का असर आज खास रहेगा। परिवार में कोई छोटी खुशी, मिलना जुलना या सामाजिक कार्यक्रम की चर्चा बन सकती है। दोपहर के बाद ध्यान धन, परिवार और बोलचाल पर शिफ्ट होगा। तब आपकी कही बात दिल जीत सकती है, बशर्ते स्वर नरम रहे। शॉपिंग का मन बने और फिर आप उसे टालकर घर पर रहना पसंद करें, ऐसा भी हो सकता है। सूर्य और गुरु कामकाज वाली दिनचर्या को सक्रिय रख रहे हैं, इसलिए जरूरी कामों को टालें नहीं। घर और काम के बीच संतुलन बनाना आज की कुंजी है। अपनी उपस्थिति से आप माहौल अच्छा कर सकते हैं, बस अति आत्मविश्वास से बचें।

कुंभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी भूमिका आज महत्वपूर्ण रहेगी। अगर साथी किसी पारिवारिक मामले में आपकी मदद चाहता है, तो उपलब्ध रहें। शादीशुदा लोगों को घरेलू फैसलों में साथ मिल सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए सुबह भावनाएं थोड़ी स्वकेंद्रित रह सकती हैं। आप चाहेंगे कि सामने वाला आपको ज्यादा समझे। दोपहर के बाद संवेदनशीलता बढ़ेगी और बातचीत का लहजा बेहतर होगा। उसी समय रिश्ते में भरोसा मजबूत किया जा सकता है। केतु साझेदारी वाले हिस्से में थोड़ा अलगाव का मूड ला सकता है, इसलिए बिना वजह दूरी बनाकर न रखें। परिवार के बीच साथी का समर्थन मिलने से आपका मन भी स्थिर होगा। किसी पुरानी शिकायत को शांत ढंग से कहना बेहतर रहेगा।

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कुंभ राशि का करियर राशिफल

छात्रों के लिए दिन उपयोगी है। सुबह दिमाग तेज रहेगा और पढ़ाई में समझ बढ़ सकती है, खासकर उन विषयों में जिनमें सोच और याद दोनों चाहिए। ऑफिस में रोजमर्रा के काम, रिपोर्ट, समन्वय, टीमवर्क और समय पर प्रतिक्रिया अहम रहेंगे। काम ज्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन ढंग से करना जरूरी होगा। दोपहर के बाद वित्त, संसाधन या टीम के भीतर जिम्मेदारियों पर बात हो सकती है। बुध रचनात्मक सोच दे रहा है, इसलिए प्रेजेंटेशन, कंटेंट, पढ़ाई, इंटरव्यू तैयारी या विचार साझा करने में मदद मिलेगी। जो लोग फ्रीलांस या कई स्रोतों से काम करते हैं, उन्हें छोटे अवसर मिल सकते हैं। बस हर प्रस्ताव को जांचे बिना हां न कहें। वरिष्ठों के सामने अपनी बात आत्मविश्वास से रखें, पर दूसरों की बात भी सुनें।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में संतोष का भाव बन सकता है। एक से अधिक स्रोतों से छोटी राहत मिल सकती है या रुका हुआ पैसा हिलता दिख सकता है। दोपहर के बाद परिवार या घर की जरूरतों पर खर्च का विचार आएगा। अगर शॉपिंग टालकर बचत करना चाहें, तो यह अच्छा निर्णय रहेगा। वाणी से लाभ मिलने का भी योग है। बातचीत, सलाह, सेल्स, शिक्षण या नेटवर्क से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। साझे पैसे, ऑनलाइन भुगतान या गोपनीय वित्तीय बातों में अतिरिक्त सावधानी रखें।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सुबह ऊर्जा ठीक रहेगी, पर मन की दौड़ थका सकती है। दोपहर के बाद आंखों, स्क्रीन टाइम या सामान्य थकान पर ध्यान दें। लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप देखने से असहजता बढ़ सकती है। पर्याप्त पानी लें और आंखों को थोड़ा आराम दें। घर का सादा खाना बेहतर रहेगा। छोटी वॉक और नियमित सोने का समय शरीर और मूड दोनों के लिए अच्छा रहेगा।

आज की सलाह

अपनी बात असरदार रखें, पर खर्च और प्रतिक्रिया दोनों में थोड़ी रोक रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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