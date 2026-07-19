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कुंभ राशिफल 19 जुलाई 2026: कुंभ राशि वाले आज हर कदम सोच-समझकर बढ़ाएं, पैसों के मामलों में गलती पड़ सकती है भारी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य और सतर्कता से काम लेने का है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लें और जोखिम भरे निवेश से बचें। करियर में अनुशासन बनाए रखें, जबकि रिश्तों में शांत और स्पष्ट संवाद लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के लिए तनाव कम रखें और जल्दबाजी से बचें।

कुंभ राशिफल 19 जुलाई 2026: कुंभ राशि वाले आज हर कदम सोच-समझकर बढ़ाएं, पैसों के मामलों में गलती पड़ सकती है भारी

Aquarius Horoscope Today 19 July 2026: दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। बाहर से सब सामान्य दिखे, फिर भी भीतर हल्की टेंशन बनी रह सकती है। चंद्रमा के आठवें भाव का प्रभाव चीजों को थोड़ा गहरा और गंभीर बना देता है। इसलिए छोटी खबर या मामूली देरी भी मन पर जरूरत से ज्यादा असर डाल सकती है। ऐसे समय में प्रतिक्रिया कम और निरीक्षण ज्यादा करना ठीक रहता है। रास्ते में, वाहन चलाते समय या किसी मशीन, औजार, फाइल या तकनीकी काम के दौरान अतिरिक्त सावधानी रखें। घर के माहौल में भी अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो थोड़ी निराश करे, पर उसे अंतिम सच मानकर हताश न हों। धीरे-धीरे तस्वीर साफ होगी। निवेश, उधार, साझा पैसों या जल्दबाजी में लिए फैसलों को रोककर देखना आज समझदारी है। आप अपनी बात कहें, पर हर चर्चा को बहस में बदलने की जरूरत नहीं। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आज की सबसे उपयोगी ताकत है।

कुंभ राशि का लव राशिफल

साथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। रिश्ते में सामान्य बात भी गलत अर्थ ले सकती है, इसलिए शब्द चुनकर बोलें। जीवनसाथी को यह महसूस होना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे। प्रेम संबंधों के लिए दिन औसत है। बहुत खास रोमांस की उम्मीद रखने से बेहतर है कि सरल, ईमानदार और सहज संवाद रखा जाए। अगर कोई पुरानी बात खटक रही है, तो उसे शांत समय में उठाएं। सार्वजनिक जगह या परिवार के सामने नोकझोंक करने से बचें। जो लोग सिंगल हैं, वे किसी के व्यवहार को जल्द परखने की कोशिश न करें। थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि का करियर राशिफल

कामकाज में अनुशासन की जरूरत है। सूर्य और गुरु सेवा तथा दिनचर्या वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए रोजमर्रा के काम, लक्ष्य, फॉलोअप और अधूरा काम पूरा करने पर जोर देना फायदेमंद रहेगा। लेकिन चंद्रमा के कारण मन बीच-बीच में विचलित हो सकता है। छात्रों के लिए रचनात्मक विषयों में विचार तो आएंगे, पर ध्यान टिकाना अभ्यास से ही होगा। लिखित काम, असाइनमेंट, रिपोर्ट, डाटा या प्रोजेक्ट में क्रॉस चेक करना जरूरी है। ऑफिस में किसी बात को लेकर वाद-विवाद से आपकी ऊर्जा घटेगी। अगर कोई सूचना उलझी हुई लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय साफ पुष्टि कर लें। साझेदारी के काम में पारदर्शिता बहुत जरूरी रहेगी। छोटी गलती को छिपाने के बजाय समय पर सुधारना बेहतर है।

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कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी सबसे जरूरी बात है। निवेश के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है। विशेषकर जोखिम वाले विकल्प, सुनी-सुनाई सलाह या भावनात्मक निर्णय से दूरी रखें। घर, वाहन, मरम्मत या सुविधा से जुड़ा खर्च निकल सकता है। साझा धन, बिल, टैक्स, सदस्यता या कार्ड भुगतान को समय पर देखें। बचत को छेड़ने से पहले दो बार सोचें। जरूरत और इच्छा में फर्क करना आज मदद करेगा। किसी को पैसा देने या लेने में लिखित स्पष्टता रखें।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

थोड़ी अनावश्यक बेचैनी, नींद की कमी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। काम करते समय जल्दबाजी न करें। चलते समय, सीढ़ियों पर या सड़क पर ध्यान भटकना ठीक नहीं रहेगा। पेट, भोजन और दिनचर्या को सरल रखें। बहुत तला, भारी या अनियमित खाना शरीर को सुस्त कर सकता है। थोड़ी गहरी सांस, हल्की स्ट्रेचिंग और फोन से दूरी आपको जल्दी संतुलन में ला सकती है।

आज की सलाह: बहस छोड़ें, धीरे चलें और हर आर्थिक निर्णय से पहले पूरा हिसाब देखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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