कुंभ राशिफल 19 दिसंबर 2025 : आज कुंभ राशि के लोगों की लाइफ में उथल-पुथल, ऑफिस में इमेज खराब हो सकती है

कुंभ राशिफल 19 दिसंबर 2025 : आज कुंभ राशि के लोगों की लाइफ में उथल-पुथल, ऑफिस में इमेज खराब हो सकती है

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal : राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज कुंभ राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। 

Dec 19, 2025 06:38 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today 19 december 2025: आज कुंभ राशि वालों की लाइफ में उथल-पुथल हो सकती है। इसलिए आपको इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आपको अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है। इस समय ऑफिस में कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिनके जरिए आप अपनी काबिलियत साबित क सकेंगे? इस तरह आप आर्थिक तौर पर सफल होने के लिए जो फैसले लेंगे, उनमें आपको मदद मिलेगी। इस समय रिलेशनशिप के मामले में आपको फेयर रहना है। ऑफिस में आपको नएकाम मिलेंगे। हेल्थ और वेल्थ दोनों आपके फेवर में रहेगें।

कुंभ लव राशिफल

आज कुंभ राशि वालों को ईमानदारी वाला नजरिया अपनाना है। इस समय कोशिश करें कि अपने पार्टनर को विश्वास में लें, कि आपका प्यार सच्चा है। जो लोग अपने एक्स से अभी भी जुड़े हैं। उन्हें हर तरह का रिलेशन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे उनका अभी का रिलेशनशिप खराब हो सकता है। इसलिए अपने वर्तमान के रिलेशनशिप को ध्यान में रखें? आपके लव रिलेशनशिप में भी कठिन समय आएगा, क्योंकि माता-पिता आपको किसी भी तरह से सपो्टनहीं करेगें। उन्हें मनाने के लिए दिन के दूसरे भाग का समय चुनें। शादीशुदा लोगों को लवलाइफ को बचाने के लिए अपने पार्टनर पर नजर रखनी चाहिए।

कुंभ करियर राशिफल

कुंभ राशि वालों को इस समय एकस्ट्रा समय तक काम करना पड़ सकता है। निर्माण, आईटी, हेल्थ सर्विस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, सशस्त्र बल, लीगल, रेलवे और मीडिया से संबंधित बिजनेस में यह स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। प्रोफेशनल लेवल पर ईगो से जुड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई सीनियर अधिकारी या साथ काम करने वाला आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। लेकिन इससे आपको हार नहीं माननी है। आपको अपनी पर्फोरमेंस से इसका जवाब देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और वस्त्र उद्योग से जुड़े बिजनेसमैन को अच्छा लाभ मिलेगा।

कुंभ मनी राशिफल

आज कुंभ राशि वालों के पास पैसा आएगा, इस समय अच्छा रहेगा कि आप आर्थिक खर्चों को लेकर आपको इस समय कंट्रोल रखना होगा। आप अपने भाई या बहन या दोस्त की मदद करके खुश होंगे, साथ ही दान देने पर भी सोच सकते हैं। कुछ लोग नया वाहन खरीदेंगे। संपत्ति खरीदना या बेचने का मन है, तो आज का दिन अच्छा रहेगा। भी अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग बनाएं और फ्लाइट टिकट के साथ-साथ होटल बुकिंग भी करवा लें। जिन लोगों के पास पैसा है, वो लोग धन पाने में सफल होंगे और सभी बकाया का भुगतान भी हो जाएंगे।

कुंभ हेल्थ राशिफल

कुंभ राशि वालों की हेल्थ सामान्य रहेगी, लेकिन गले से जुड़े इंफेक्शन हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को दोपहर में सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो यात्रा के दौरान शराब से परहेज करें और बेचैनी महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, उन लोगों को सेफ्टी के लिए अपने साथ मेडिकल किट साथ रखना चाहिए। बच्चों को आंखों में इंफक्शन हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aaj Ka Rashifal Aquarius Horoscope
