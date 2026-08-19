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आज का कुंभ राशिफल 19 अगस्त: आज राहु बढ़ा रहा बेचैनी, दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी

By Anita Baranwal
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Aaj ka Kumbh Rashifal 19 August 2026: अगर आज कुंभ राशि वाले अनुशासन के साथ चलें तो काम और निजी जीवन दोनों में अच्छा तालमेल बन सकता है। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल।

Aaj ka Kumbh Rashifal 19 August 2026
आज का कुंभ राशिफल 19 अगस्त 2026

Aquarius Horoscope Today 19 August 2026, आज का कुंभ राशिफल: शुरुआती हिस्से में मन थोड़ा ऊंचे विचारों, सीखने, विश्वास या किसी अर्थपूर्ण काम की ओर जा सकता है। पूजा, आध्यात्मिक माहौल, प्रेरक बातचीत, यात्रा की योजना या किसी बड़े उद्देश्य पर सोचने का मूड बन सकता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ध्यान करियर, जिम्मेदारी और लोगों के सामने अपनी भूमिका पर आ जाएगा। चंद्रमा का यह बदलाव संकेत देता है कि सुबह जो विचार बने, दोपहर के बाद उन्हें व्यवहार में लाने का मौका मिलेगा। बच्चों या उनके काम से खुशी मिल सकती है। उनकी पढ़ाई, प्रगति या सहयोग आपको अच्छा महसूस करा सकता है। राहु आपके व्यक्तित्व में बेचैनी और अलग ढंग से कुछ करने की चाह बढ़ा रहा है, इसलिए आप सामान्य रास्ते से हटकर सोचना चाहेंगे। यह अच्छा है, पर व्यावहारिक ढांचा बनाए रखें। साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार में थोड़ा संतुलन जरूरी है, क्योंकि सामने वाला हर बात आपकी तरह नहीं देखेगा। दिन कुल मिलाकर प्रगति वाला है। अगर आप अनुशासन के साथ चलें तो काम और निजी जीवन दोनों में अच्छा तालमेल बन सकता है।

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आज का कुंभ लव राशिफल

प्रेम जीवन के लिए दिन अनुकूल है। आकर्षण, संवाद और भावनात्मक निकटता में सुधार हो सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथी के साथ भविष्य, जिम्मेदारी या साथ निभाने की बात अधिक स्पष्ट ढंग से कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ेगा और जीवनसाथी के प्रति लगाव अधिक महसूस हो सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी भी दांपत्य माहौल को हल्का करेगी। हालांकि यदि आप काम या लक्ष्य में बहुत खो जाएं तो साथी को लगेगा कि आप भावनाओं से दूर हैं। इसलिए समय और ध्यान दोनों दें। जो लोग नए संबंध की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सहज और साफ बातचीत अच्छा असर देगी। दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी।

आज का कुंभ करियर राशिफल

करियर में दिन मजबूत है। दोपहर के बाद आपका ध्यान साफ तौर पर काम, लक्ष्य और प्रदर्शन पर आएगा। कोई नया काम शुरू करने, बिजनेस की नई दिशा पर विचार करने या लंबित योजना को आगे बढ़ाने का समय बेहतर कहा जा सकता है। व्यवसाय करने वालों को आत्मविश्वास मिलेगा, पर कागजी हिस्सों को हल्के में न लें। बुध और गुरु कामकाज वाले क्षेत्र में हैं, इसलिए रोजमर्रा की प्रक्रिया, टीमवर्क, सेवा, सुधार और अनुशासन से परिणाम निकलेंगे। छात्रों के लिए सुबह पढ़ाई समझने और प्रेरणा लेने की है, जबकि बाद का हिस्सा आउटपुट देने का है। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, सबमिशन या रिजल्ट की तैयारी व्यवस्थित ढंग से करें। बच्चे या जूनियर के साथ बैठकर पढ़ने से भी अच्छा माहौल बनेगा। फालतू बहस में समय न गवाएं। काम की बात जितनी साफ होगी, उतनी आगे बढ़ेगी।

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आज का कुंभ आर्थिक राशिफल

धन के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, अगर आप योजना के साथ चलें। कारोबार में नया कदम उठाने की सोच बने तो खर्च और लाभ दोनों का व्यावहारिक हिसाब करें। तुरंत लाभ के लालच से बचना ठीक रहेगा। परिवार की जरूरत, बच्चों की पढ़ाई या कामकाज से जुड़े खर्च आ सकते हैं, पर उन्हें संभाला जा सकता है। शनि धन क्षेत्र में अनुशासन मांग रहा है, इसलिए उधार, बिखरे भुगतान और बिना लिखे समझौते से बचें। छोटी बचत भी आज अहम रहेगी।

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आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रूप से ठीक रहेगी और मन में भी पर्याप्त ऊर्जा बनी रह सकती है। फिर भी ज्यादा सोच या लगातार काम करने से मानसिक थकान हो सकती है। सुबह थोड़ी शांति या प्रार्थना जैसा समय अच्छा असर देगा। खानपान नियमित रखें। मीठा या बाहर का खाना अधिक लेने से सुस्ती आ सकती है। हल्की वॉक और सांस पर ध्यान देने वाली छोटी अभ्यास पद्धति आपको केंद्रित रखेगी। नींद का समय बिगड़ने न दें।

आज की सलाह: अच्छे विचारों को केवल सोचें नहीं, दोपहर के बाद उन्हें काम में उतारें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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