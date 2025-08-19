Aquarius Horoscope Today 19 August 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal future predictions कुंभ राशिफल 19 अगस्त: आज पैसों के मामले में प्रॉब्लम्स, मैरिड महिलाएं इस काम से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today 19 August 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal future predictions

कुंभ राशिफल 19 अगस्त: आज पैसों के मामले में प्रॉब्लम्स, मैरिड महिलाएं इस काम से बचें

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 19 August 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 05:51 AM
share Share
Follow Us on
कुंभ राशिफल 19 अगस्त: आज पैसों के मामले में प्रॉब्लम्स, मैरिड महिलाएं इस काम से बचें

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 19 अगस्त 2025: नौकरी के मामले में नए टास्क शुरू करें, जिससे आने वाले दिनों में करियर में तरक्की मिलेगी। आज प्रेम जीवन मजबूत रहेगा। आर्थिक समृद्धि के लिए खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं।

कुंभ लव लाइफ: प्रेम संबंधों की कद्र करें और बिना शर्त स्नेह बरसाएं। आपका एक्स लवर वापस आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि प्रेजेंट का रिश्ता सुरक्षित रहे। कुछ लव अफेयर में ज्यादा बातचीत की जरूरत होती है। आपको अपने माता-पिता के साथ अपने रिश्ते पर बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लव लाइफ में खुशी तलाश रही महिलाओं को किसी दोस्त या रिश्तेदार के प्रभाव से बचना चाहिए। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के साथ अहंकार से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, जो ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी।

करियर राशिफल: प्रोफेशनल ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्किल्स का उपयोग करें। महत्वपूर्ण कार्यों पर टीम को मैनेज करते समय आपका डिसिप्लिन आपके पक्ष में काम करेगा। एनीमेशन, निर्माण, फैशन, मीडिया और ऑटोमोबाइल से जुड़े जातकों का शेड्यूल बिजी रहेगा, जहां लक्ष्य कठिन होंगे और सिचुएशन प्रतिकूल होंगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे पेपर देकर जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। व्यवसायियों को अपनी पार्टनरशिप में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: संपत्ति के बावजूद, आर्थिक जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा। आपको पेमेंट संबंधी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। व्यवसायी बकाया भुगतान को लेकर परेशान रहेंगे। आपको धन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि विदेश में क्लाइंट्स और प्रमोटरों से डील करने में देरी हो सकती है। आज दोस्तों या भाई-बहनों के साथ आपका आर्थिक विवाद भी हो सकता है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर विचार करेंगे।

ये भी पढ़ें:सूर्य की चाल का कमाल, 30 अगस्त तक इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम
ये भी पढ़ें:3 सितंबर तक इन राशियों की मौज ही मौज, चंद्र के नक्षत्र में मंगल गोचर देगा लाभ

सेहत राशिफल: हेल्थ के मामले में समस्या हो सकती है। इसलिए आज डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचना बेहतर है। फैट्स का सेवन कम करें और उसकी जगह प्रोटीन और विटामिन का सेवन करें। ऑयली फूड्स से दूर रहें और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। फिसलन वाली जगहों का इस्तेमाल करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 18 से 24 अगस्त का सप्ताह मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 19 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल
Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने