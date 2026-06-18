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कुंभ राशिफल 18 जून 2026: आज मिलेंगे कमाई के मौके, ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़े तो ध्यान रखें ये बात

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka kumbh rashifal 18 June 2026: आज कुंभ राशि के लिए शिक्षा और करियर दोनों में ही दिन उत्साह प्रदान करने वाला है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज उत्साह में धन से जुड़ा बड़ा वादा करने से बचें।

कुंभ राशिफल 18 जून 2026: आज मिलेंगे कमाई के मौके, ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़े तो ध्यान रखें ये बात

Aquarius Horoscope Today, आज का कुंभ राशिफल 18 June 2026: घर और काम दोनों जगह आपसे भरोसे के साथ काम लिया जाएगा। यह अच्छा संकेत है। आत्मविश्वास बना रहेगा। मेष का चंद्रमा सक्रियता बढ़ाएगा, इसलिए दिन में कई छोटे काम तेजी से निपट सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रम, परिवार का मिलना जुलना या किसी समारोह में जाने का योग है। फिर भी हर निमंत्रण को काम से ऊपर न रखें। पहले जरूरी जिम्मेदारी पूरी करें। कारोबारियों के लिए यात्रा या विस्तार की सोच बन सकती है। खिलाड़ियों, प्रतियोगी छात्रों या प्रदर्शन आधारित काम करने वालों के लिए सम्मान की संभावना बनती है। सुबह का शांत समय निर्णय लेने, दस्तावेज देखने और योजना बनाने के लिए अच्छा है। देर दोपहर में जल्दबाजी से गलती हो सकती है, खासकर जब एक साथ कई लोगों से बात करनी पड़े।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में खुलापन रहेगा, लेकिन समय निकालकर अपनी उपस्थिति दिखानी होगी। परिवार या मित्रों के बीच आपका मूड अच्छा रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने से मन प्रसन्न हो सकता है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति को आपकी व्यस्तता से शिकायत हो सकती है, इसलिए छोटी पर साफ बातचीत रखें। घर में सबके लिए कुछ लाना या साथ बैठकर भोजन करना साधारण कदम है, पर असर अच्छा देगा। भरोसा बना रहेगा।

शिक्षा और करियर

शिक्षा और करियर दोनों में दिन उत्साह देने वाला है। नौकरी करने वालों का आत्मविश्वास काम आएगा। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़े तो पीछे न हटें, लेकिन बिना तैयारी के हां भी न कहें। व्यवसायियों के लिए विस्तार की योजना बन सकती है। यात्रा जरूरी हो तो विवरण पहले तय करें। छात्र वर्ग के लिए उपलब्धि का समय है। सुबह की एकाग्रता खास तौर पर अच्छी रहेगी। खिलाड़ी, कलाकार या प्रदर्शन वाले क्षेत्र में हैं तो पहचान मिल सकती है। दिन का मुख्य लक्ष्य सुबह ही तय कर लें।

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धन और वित्त

धन की स्थिति सामान्य से ठीक रह सकती है। आय में स्थिरता रहेगी, पर कार्यक्रम, यात्रा या सामाजिक कारणों से कुछ खर्च जुड़ सकते हैं। जो लोग व्यवसाय बढ़ाने की सोच रहे हैं, वे पहले अनुमानित खर्च लिख लें। उत्साह में बड़ा वादा करना नुकसान दे सकता है। कमाई के मौके हैं, बस खर्च की दिशा साफ रखें।

स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर अधिक भागदौड़ से थकावट जमा हो सकती है। कलाई, कंधे या पैरों में खिंचाव आ सकता है अगर आराम न लें। बीच बीच में बैठने का समय निकालें। बाहर जाना हो तो पानी के साथ हल्का नाश्ता रखें। शरीर का जोश अच्छा है, मगर सीमा याद रखें।

आज की सलाह: उत्साह को दिशा दें, तभी मेहनत का असर साफ दिखेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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