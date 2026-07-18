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कुंभ राशिफल 18 जुलाई 2026: कुंभ राशि वालों सुबह से ही मिल सकते हैं नए मौके, शाम को सोच-समझकर लें फैसले

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कुंभ राशि वालों के लिए दिन रिश्तों और कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। सुबह नए मौके और लोगों का सहयोग मिल सकता है, जबकि कारोबार में नई साझेदारी या डील पर बात आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में बातचीत से नजदीकियां बढ़ेंगी।

कुंभ राशिफल 18 जुलाई 2026: कुंभ राशि वालों सुबह से ही मिल सकते हैं नए मौके, शाम को सोच-समझकर लें फैसले

Aquarius Horoscope Today 18 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए दिन लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने का रहेगा। सुबह से ही किसी साथी, जीवनसाथी, क्लाइंट या करीबी की जरूरतों पर ध्यान देना पड़ सकता है। अगर किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो बातचीत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अपनी बात भी साफ रखें और दूसरे की बात भी ध्यान से सुनें। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते को लेकर कोई नई बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग किसी खास मुलाकात का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मौका मिल सकता है। कारोबार करने वालों के सामने नई साझेदारी या नया काम आने की संभावना है। दिन चढ़ने के बाद मन थोड़ा भावुक हो सकता है। ऐसे में किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा मन पर न लें। कामकाज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करेंगे तो दिन आसान रहेगा।

कुंभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। अगर किसी बात को लेकर लंबे समय से दूरी बनी हुई थी तो उसे खत्म करने की कोशिश सफल हो सकती है। शादीशुदा लोगों का साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। पहले सामने वाले की बात समझें, फिर अपनी राय रखें। अविवाहित लोगों को किसी परिचित या परिवार की मदद से रिश्ता जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। दिन के पहले हिस्से में बातचीत और मुलाकात के अच्छे योग हैं। शाम के समय भावुक होकर कोई फैसला लेने से बचें। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।

कुंभ राशि का करियर राशिफल

कामकाज में दूसरों का साथ मिलेगा। बिजनेस करने वालों को नई डील, नया ग्राहक या साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। नौकरी करने वालों का दिन मीटिंग, बातचीत और जरूरी कामों में बीतेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अपनी बात तथ्यों के साथ रखेंगे तो लोग आपकी बात आसानी से मानेंगे। छात्रों को पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। मन बार-बार भटक सकता है, इसलिए पढ़ी हुई चीजों को दोहराना बेहतर रहेगा। मेहनत करेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा।

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कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। परिवार, जीवनसाथी या किसी करीबी से सहयोग मिल सकता है। अगर किसी के साथ मिलकर निवेश या लेनदेन कर रहे हैं तो पहले सभी बातें अच्छी तरह समझ लें। पुराने बकाये, टैक्स, कर्ज या किसी जरूरी भुगतान पर ध्यान देना पड़ सकता है। बिना पूरी जानकारी के किसी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें। छात्र और युवा अपनी जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज काम और रिश्तों की जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और ज्यादा देर तक खाली पेट न रहें। पाचन से जुड़ी छोटी परेशानी या हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है। शाम को थोड़ा आराम करें, टहलें और मोबाइल या लैपटॉप पर जरूरत से ज्यादा समय न बिताएं। अच्छी दिनचर्या और पूरी नींद आपको तरोताजा रखेगी।

आज की सलाह: किसी भी रिश्ते में साफ बात करें, लेकिन अपनी जरूरतों और सीमाओं को भी नजरअंदाज न करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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