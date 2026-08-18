Aaj ka kumbh rashifal: राहु बढ़ाएगा खुद को साबित करने की चाह, गुड न्यूड से बदलेगा परिवार का माहौल
Aaj ka Kumbh Rashifal 18 August 2026: आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, बस संतुलन बनाए रखना होगा। जितना लाभ आए, उतनी विनम्रता भी रखें। पढ़ें आज का कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल 18 अगस्त।
Aquarius Horoscope Today 18 August 2026, आज का कुंभ राशिफल: भागदौड़ के बीच भी दिन उम्मीद देने वाला है। चंद्रमा भाग्य, सीख और आगे बढ़ने की सोच को सक्रिय कर रहा है, इसलिए नई जानकारी, सही सलाह या समय पर मिला सहयोग काम आसान कर सकता है। कुछ लोगों को अपेक्षा से थोड़ा बेहतर लाभ या अतिरिक्त कमाई का संकेत मिल सकता है। यह लाभ बहुत बड़ा न हो, फिर भी मन को राहत देगा। यात्रा, पढ़ाई, आवेदन, इंटरव्यू या बाहरी संपर्क वाले कामों में प्रगति दिख सकती है। फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। राहु आपके व्यक्तित्व क्षेत्र में होने से बेचैनी, जल्दी प्रतिक्रिया या खुद को साबित करने की चाह बढ़ सकती है। ऐसे में जल्दबाजी से बचना जरूरी है। रिश्तों और साझेदारी के मामले में सावधानी रखें, क्योंकि सामने वाला आपकी बात का अर्थ कुछ अलग ले सकता है। बच्चों, रचनात्मक काम या किसी निजी प्रोजेक्ट से खुशी मिलने की संभावना है। कुछ लोगों को बच्चों की उपलब्धि, सराहना या अच्छा फीडबैक सुनने को मिल सकता है। दिन अच्छा है, बस संतुलन बनाए रखना होगा। जितना लाभ आए, उतनी विनम्रता भी रखें।
आज का कुंभ लव राशिफल
साथी के साथ तालमेल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। सूर्य और केतु साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए सामने वाले की जरूरत समझना जरूरी होगा। आप अपनी बात सही मानकर चल सकते हैं, जबकि साथी भावनात्मक सुनवाई चाहता होगा। विवाहित लोगों को तर्क से ज्यादा लहजे पर ध्यान देना चाहिए। छोटी बात लंबी न बने, इसका ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, पर जवाब देर से मिले या प्लान बदले तो नाराजगी न पालें। अगर बच्चे हैं, तो उनकी किसी उपलब्धि या सकारात्मक खबर से घर का माहौल बेहतर हो सकता है। परिवार में आपकी उपस्थिति जरूरी रहेगी।
आज का कुंभ करियर राशिफल
करियर में मेहनत का सीधा परिणाम भले अभी न दिखे, पर स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। रोजमर्रा के काम, सेवा, विश्लेषण, सुधार और टीम सपोर्ट वाले काम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बुध और गुरु कामकाजी क्षेत्र को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं, इसलिए लंबित फाइल, ईमेल, रिपोर्ट या स्वास्थ्य दिनचर्या से जुड़ा रूटीन ठीक करने का सही समय है। छात्रों के लिए दिन रचनात्मक और उपयोगी है। प्रतियोगी पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए छोटे लक्ष्य रखें। जो विद्यार्थी प्रस्तुति, लेखन, डिजाइन या विचार आधारित विषयों में हैं, उन्हें अच्छा फीडबैक मिल सकता है। करियर में अतिरिक्त आय या साइड काम का मौका दिखे तो उसकी शर्तें समझकर ही आगे बढ़ें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
आर्थिक पक्ष में राहत की संभावना है। अपेक्षा से थोड़ा अतिरिक्त पैसा, लंबित भुगतान या किसी काम का छोटा लाभ मिल सकता है। फिर भी पूरा भरोसा उसी पर न रखें। जो आता है, उसे खर्च से पहले बांट लें। परिवार से जुड़े खर्च सामने रहेंगे और शनि धन क्षेत्र में होने से अनुशासन मांगता है। बचत, ईएमआई, फीस या जरूरी बिल पहले निपटाएं। जोखिम भरे निवेश से बचें। किसी चमकदार ऑफर की सच्चाई जांचना बेहतर रहेगा।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक बेचैनी या ओवरथिंकिंग बनी रह सकती है। ज्यादा सोचने से नींद और मूड प्रभावित हो सकता है। शरीर साथ देगा, पर मन को आराम देना जरूरी होगा। थोड़ा खुला समय, स्क्रीन से दूरी और हल्की वॉक आपको संतुलित रखेगी। मीठा या कैफीन जरूरत से ज्यादा न लें। काम और निजी समय के बीच साफ सीमा बनाना फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: लाभ मिले तो उसे संभालें, और रिश्तों में सही होने से ज्यादा समझदार बनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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