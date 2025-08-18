कुंभ राशिफल 18 अगस्त: आज समृद्ध रहेंगे, दोपहर का टाइम इस काम के लिए शुभ

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 18 August 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 18 अगस्त 2025: लव लाइफ में अहंकार के टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोफेशनल चुनौतियां आपको दिन भर बिजी रख सकती हैं। आज समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे रहेंगे।

कुंभ लव लाइफ: रोमांस के मामले में क्रिएटिव बनें और आज सरप्राइज गिफ्ट भी दें। आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना चाहिए और अपने विचार उन पर नहीं थोपने चाहिए, जिससे रिश्ते में दरार पड़ सकती है। अपने प्रेमी के साथ ज्यादा समय बिताने पर विचार करें, लेकिन ऐसे टॉपिक पर बात करने से बचें, जो पार्टनर को परेशान कर सकती है। कुछ मामलों में ज्यादा बातचीत की आवश्यकता होगी। लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्तों में यह बेहद जरूरी है। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें नया प्यार मिल सकता है। आपके रिश्ते को आपके माता-पिता का भी सपोर्ट मिल सकता है।

करियर राशिफल: ऑफिस में तनावपूर्ण सिचुएशन में भी शांत रहें। बहस से बचें, खासकर सीनियर्स के साथ, और टास्क को पूरा करने में समय लगाएं। आपको नई जिम्मेदारियां लेनी पड़ सकती हैं, जो चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं। टीम मीटिंग में डिप्लोमेटिक रहें। अपने आइडिया तभी प्रेजेंट करें, जब आपसे पूछा जाए। आज आपको किसी सहकर्मी से भी सावधान रहना चाहिए, जो आपके खिलाफ षडयंत्र रच सकता है। व्यवसायियों को भी आज नई पार्टनरशिप को लेकर सावधान रहना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई भी बड़ा आर्थिक मामला आपको परेशान नहीं करेगा। किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ आर्थिक विवाद सुलझाने में सफलता मिलेगी। एक्सपर्ट की सलाह के साथ शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं। आज आपको पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिलने में भी सफलता मिलेगी। बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन बिजनेसमैन समृद्ध रहेंगे। कुछ महिलाएं दोपहर में घर या वाहन खरीद सकती हैं।

सेहत राशिफल: अनहेल्दी भोजन कम करें, जो आपके बिगड़ते स्वास्थ्य का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके बजाय, पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों से भरपूर घर का बना खाना खाएं। आज महिलाओं को त्वचा संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जो उन्हें परेशान कर सकती हैं। कुछ बुजुर्गों को सुबह के दौरान डॉक्टर से बात करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शरीर में दर्द हो सकता है। बच्चे पाचन या मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी शिकायत कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com