कुंभ राशिफल 17 सितंबर: आज आंख मूंदकर न करें पैसों से जुड़ा ये काम, ऑफिस में होगी परीक्षा

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 17 September 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 05:38 AM
कुंभ राशिफल 17 सितंबर: आज आंख मूंदकर न करें पैसों से जुड़ा ये काम, ऑफिस में होगी परीक्षा

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 17 सितंबर 2025: लव के मामले में खुलकर बात करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पेशेवर जरूरतों को पूरा करें। धन लाभ होगा, लेकिन आपको छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ लव लाइफ: आज कुछ रिलेशनशिप रोमांटिक रूप से नहीं चल सकते हैं, लेकिन सभी रिश्तों में दिक्कतें नहीं होती हैं। आप प्रेम जीवन की परेशानियों को सावधानी से संभालें। धैर्यपूर्वक सुनना अच्छा है। जो महिलाएं किसी रिश्ते में नई हैं, उन्हें अपने पिछले रिलेशनशिप के बारे में अपने साथी से बात नहीं करनी चाहिए। आपको प्रेम संबंध में किसी रिश्तेदार या दोस्त के हस्तक्षेप से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। आज प्रपोज करने के लिए भी अच्छा दिन है। सिंगल महिलाएं भी ऑफिस या क्लास में प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी कमिटमेंट की परीक्षा होगी। आपको परफॉर्मेंस से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टीम सेशन में कोई सीनियर आपके विचारों से असहमत भी हो सकता है, जिससे मनोबल प्रभावित हो सकता है। आईटी, डिजाइनिंग, मीडिया, विज्ञापन, आर्किटेक्चर, एविएशन और सेल्स से जुड़े लोगों को एक्स्ट्रा घंटे काम करना होगा। अगर आप हायर एजुकेशन की योजना बना रहे हैं और उसी की परीक्षा दे रहे हैं, तो आज संभावनाएं बेहतर हैं। व्यापारियों को अधिकारियों के साथ कुछ छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, जिनका तुरंत निपटारा जरूरी है। नौकरी बदलने की सोच रही महिला पेशेवरों को नए मौके मिलेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। खर्चों पर नजर रखना अच्छा रहेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वाहन भी खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में आंख मूंदकर निवेश न करें। परिवार में संपत्ति से जुड़े मुद्दे भी आपके सामने आ सकते हैं। कुछ महिला जातक कर्ज या लोन को चुकाने के लिए दोस्तों से आर्थिक मदद लें सकती हैं।

सेहत राशिफल: आज सेहत संबंधी दिक्कतें होने की संभावना है। आपको कोहनी या घुटनों में दर्द हो सकता है। महिलाओं को त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। वायरल बुखार या पाचन संबंधी समस्याओं के कारण बच्चे स्कूल भी छोड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को स्कूटर चलाते या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आपको भारी वस्तुएं उठाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

