कुंभ राशिफल 17 मार्च 2026: कुंभ राशि वालों को कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति कुंभ राशि में होती है, तो उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 मार्च 2026 का दिन
Aquarius Horoscope Today 17 March 2026 : कुंभ राशि वालो निष्पक्ष गेम्स को पसंद करते हैं। आपको लवलाइफ में खुशियां मिलेंगी। यही नहीं प्रोफेशनल लाइफ भी आज अच्छी रहेगी।खुशहाल रोमांटिक लवलाइफ के लिए आपको एफर्ट करने होंगे। आपको सेफ फाइनेंशियल निवेश को लेकर काम करना है। आपकी हेल्थ भी आज इसी शेप में रहेगीष आपको बड़ी आर्थिक स्थिति परेशान नहीं करेगी। नई जिम्मेदारियां आपको अपनी काबिलियत साबित करने में मदद करेंगी।
कुंभ लव राशिफल
आपको इस समय खास तौर पर कम्युनिकेशन पर जोर देना है, इन पर कड़ी निगरानी भी रखनी है। आपको अब पास्ट में जीना नहीं बल्कि इसे भूलना चाहिए। आपके पास्ट की बातें आपके लवर को परेशान कर सकती हैं।इसलिए एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने पर खास ध्यान दें। आपको अपने लवर के पर्सनल स्पेस को छीनना नहीं है, उसे अपना पर्सनल स्पेस दें। शादीशुदा लोगों के लिए अच्छा समय है जब आप फैमिली को शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको अपने लवर पर प्यार और केयर की बरसात करनी है। आपको यह वापस भी मिलेगी।अगर आप जल्द ही शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है।सिंगल सिंह राशि की महिलाएं किसी इवेंट में खास सेंटर ऑफ अट्रेक्शन रहेगी।
Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल
आज कुंभ राशि के लोगों को टीम के साथ असहमतियां हो सकती है, आपको सभी दिक्कतों को देखते हुए इन्हें सोल्व करना है। आज आपकी टीम में ईगो से जुड़ी दिक्कतें आ सकती है, आपको इनको स्मार्ट तरीके से टैकल करना होगा। जो लोग टीम में नए हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है कि टीम सेशन में डिप्लोमेटिक रहें। आज कुछ प्वाइंट आपके खिलाफ आ सकते है, आपको इनके लिए सेंसेटिव नहीं होना है, खासकर प्रोफेशनल लाइफ के फैसले लेते समय। बिजनेसमैन के पास नए आइडियाज रहेंगे, लेकिन उन्हें एक दो दिन के लिए इंतजार करना होगा। जो लोग हायर स्टडीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो लोग विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे।
Aquarius Money Horoscope Today, कुंभ मनी राशिफल
आज सम़द्धि आपके फेवर में रहेगी, आप इस वजह से विदेश में जाने का प्लान बना सकते हैं।जो लोग नए इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने की सोच रहे हैं, वो लोग खरीद सकते हैं। कुछ बुजुर्ग आज अपने बच्चों में संपत्ति का बंटवारा कर देंगे। महिलाओं को आज ऑफिस में पैसा देना होगा, किसी सेलिब्रेशन के लिए। आपको टैक्स से जुड़ी दिक्कतों में खास तौर पर राहत मिल सकती हैं।बिजनेसमैन को नए पार्टनर मिलेंगे, जो आपके लिए पैसा लाएंगे, इससे आपको बिजनेस को बढ़ाने में लाभ मिलेगा।
Aquarius health Horoscope Today, कुंभ हेल्थ राशिफल
आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कुछ लोग नींद से जुड़ी शिकायत भी कर सकते हैं। अगर मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो योग और मेडिटेशन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बच्चे आज गले में दर्द की शिकायत कर सकते हैं। वहीं महिलाओं में स्किन से जुड़ी एलर्जी हो सकती हैं। आपके लिए अच्छा है कि आपको देर रात ड्राइविंग को छोड़ देना चाहिए। आपको हैवी चीजों को उठाने से भी सावधान रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट