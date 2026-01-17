Hindustan Hindi News
Aquarius Horoscope Today, 17 January 2026: Aaj Ka Kumbh Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
कुंभ राशिफल 17 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों के लिए दिन का दूसरा भाग रहेगा शानदार, नए आइडिया पर करेंगे काम

कुंभ राशिफल 17 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों के लिए दिन का दूसरा भाग रहेगा शानदार, नए आइडिया पर करेंगे काम

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 17 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए दिन का दूसरा भाग बहुत अच्छा रह सकता है।

Jan 17, 2026 05:40 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 17 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों को आज प्यार में सामने वाले की बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। कामकाज में थोड़ा ढीलापन आ सकता है, इसलिए खुद को संभालकर रखना होगा। पैसों को लेकर सतर्क रहें। रिश्ते में समय दें और काम के मामले में अपने उसूलों से समझौता न करें। सेहत और फाइनेंस- दोनों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

कुंभ लव राशिफल: कुंभ राशि वाले आज अपने पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। आपकी भावनाएं बिना बोले भी सामने वाले तक पहुंचेंगी और जवाब ज्यादातर पॉजिटिव रहेगा। दिन का दूसरा भाग प्रपोज करने के लिए अच्छा है- नतीजा आपके फेवर में रह सकता है। रात में लंबी ड्राइव या साथ घूमना लव लाइफ को रोमांटिक बना देगा। शादीशुदा महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्तेदार या भाई-बहन की दखलअंदाजी घर के माहौल को खराब न करे, वरना आगे दिक्कत हो सकती है।

कुंभ करियर राशिफल: आज काम में प्रोडक्टिविटी पर फोकस रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए दिन का पहला भाग अच्छा है- रिजाइन या अप्लाई कर सकते हैं। क्लाइंट की तरफ से दोबारा काम करने का दबाव आ सकता है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा। व्यापारी और बिजनेस करने वाले लोग नए इलाकों में काम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। दिन का दूसरा भाग नई पार्टनरशिप या नए आइडिया पर काम शुरू करने के लिए शुभ है।

कुंभ आर्थिक राशिफल: आज पैसा आएगा, जिससे जरूरी आर्थिक फैसले लेने में मदद मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश को लेकर थोड़ी सावधानी रखें, हल्की अड़चन आ सकती है। पुराने बकाया या उधार चुकाने में आप सफल रहेंगे। कुछ महिलाओं का संपत्ति या पैसों को लेकर भाई-बहनों से विवाद हो सकता है। दिन का दूसरा भाग प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अच्छा है। आज वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है।

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत सामान्य रहेगी। दिल से जुड़ी परेशानियों या इंफेक्शन से राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ महिलाओं को वायरल बुखार या गले में दर्द हो सकता है। बच्चों को खेलते समय हल्की चोट लग सकती है। बुजुर्गों को पाचन से जुड़ी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। खाने में तेल और फैट कम करें। आज जिम जॉइन करने या योग शुरू करने के लिए अच्छा दिन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
