Aaj ka kumbh rashifal: आज आपकी राहु बढ़ाएगा बेचैनी, वाणी बिगाड़ सकती है पैसों की बातचीत
Aaj ka Kumbh Rashifal 17 August 2026: आज कुंभ राशि वालों का मन सेंसटिव रहेगा और छोटी बात का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पढ़ें कैसा बीतेगा कुंभ राशि वालों का आज का पूरा दिन।
Aquarius Horoscope Today 17 August 2026, आज का कुंभ राशिफल: दिन का पहला हिस्सा थोड़ा भारी, उलझा या अनपेक्षित रुकावटों वाला लग सकता है। कोई काम जिसे आप आसान मान रहे थे, उसमें अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। मन भी संवेदनशील रहेगा और छोटी बात का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना बेहतर रहेगा। रास्ते, दस्तावेज, समय और छोटी तकनीकी बातों में सावधानी रखें। दोपहर के बाद माहौल कुछ खुलता दिखेगा। सोच में हल्की राहत आएगी और भविष्य, योजना, सीख या यात्रा से जुड़ी बातों पर ध्यान जा सकता है। काम वाले हिस्से में सूर्य, बुध और गुरु आपको रुटीन सुधारने, लंबित काम सुलझाने और उपयोगी अनुशासन अपनाने का संकेत दे रहे हैं। राहु आपकी राशि में होने से बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए खुद के बारे में बहुत कड़ी राय बनाने से बचें। यह दिन आपको धीमा चलकर भी सही दिशा पकड़ना सिखा सकता है।
आज का कुंभ लव राशिफल
रिश्तों में आज शब्दों का चयन बहुत मायने रखेगा। सुबह के समय मन में शंका या असंतोष जल्दी पैदा हो सकता है, जिससे साथी की सामान्य बात भी चुभ सकती है। अगर पहले से कोई मतभेद चल रहा है, तो उसे बढ़ाने के बजाय थोड़ी दूरी लेकर बाद में बात करें। प्रेम संबंधों में मूड एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। दिन बढ़ने पर बातचीत आसान हो सकती है और आप अपने मन की बात ज्यादा साफ तरीके से रख पाएंगे। शादीशुदा लोगों को जिद से बचना चाहिए। किसी पुराने विषय को फिर से उठा रहे हैं तो समाधान के इरादे से उठाएं, हिसाब बराबर करने के लिए नहीं।
आज का कुंभ करियर राशिफल
काम में शुरुआती हिस्से में अड़चन या देरी संभव है। कोई फाइल, मेल, निर्देश या व्यक्ति समय पर न मिले तो चिढ़ने से फायदा नहीं होगा। पहले छोटे काम निपटाएं और जरूरी चीजें दोबारा जांच लें। जिन लोगों का काम विश्लेषण, रिसर्च, डेटा, फाइनेंस या बैकएंड से जुड़ा है, उन्हें छिपी हुई छोटी गलती पकड़ने का मौका मिल सकता है। दोपहर के बाद स्थिति बेहतर होगी। सीखने, सिखाने, प्रस्तुति तैयार करने या करियर प्लान पर सोचने के लिए समय अच्छा रहेगा। छात्रों को सुबह कठिन अध्यायों में धैर्य रखना होगा। शाम तक समझ बेहतर बनेगी। जोखिम वाली ट्रेडिंग या अटकल आधारित फैसलों में उत्साह हो सकता है, पर पूरी जांच जरूरी है। रचनात्मक लोगों के लिए भी विचार अच्छे हैं, बस उन्हें जल्द न उछालें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में सावधानी की जरूरत है। अचानक खर्च या किसी साझा भुगतान का विषय सामने आ सकता है। इसलिए बजट से बाहर जाकर फैसले न लें। कुछ लोगों को निवेश का विचार आकर्षक लग सकता है, लेकिन आज सुरक्षित दायरे में रहना ज्यादा ठीक रहेगा। कमाई से जुड़ा नियमित पक्ष स्थिर रह सकता है, बशर्ते आप जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम न उठाएं। बाद के हिस्से में सलाह लेकर वित्तीय योजना बनाना अच्छा रहेगा। वाणी में कठोरता पैसों की बातचीत बिगाड़ सकती है।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
सुबह शरीर थोड़ा भारी लग सकता है और मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है। देर तक बैठे रहने, गलत मुद्रा या तनाव से असहजता बढ़ सकती है। इसलिए हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और पानी पर ध्यान दें। वाहन चलाते समय या सीढ़ी, फिसलन, जल्दीबाजी जैसी स्थितियों में सावधान रहें। दिन के बाद के हिस्से में मन हल्का हो सकता है। गहरी सांसें और डिजिटल ब्रेक आपको बहुत राहत देंगे।
आज की सलाह: सुबह धैर्य रखें, शाम को योजना बनाएं और हर बात का जवाब उसी पल न दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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