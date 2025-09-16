कुंभ राशिफल 16 सितंबर: आज पैसों को लेकर दोपहर का वक्त रहेगा बेहद खास, महिलाएं जरूर करें ये काम

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 16 September 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

कुंभ लव लाइफ: लव के मामले में सुखद पल आएंगे। सिंगल महिलाओं को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रपोजल मिल सकता है, जिसे वे लंबे समय से जानती हैं। यह एक सरप्राइज हो सकता है, लेकिन समय के साथ प्रेम जीवन और भी मजबूत होगा। आप अपने एक्स लवर के साथ चल रहे विवादों को सुलझाने में भी सफल हो सकती हैं। मैरिड महिलाएं पति के परिवार के हस्तक्षेप से परेशान हो सकती हैं। इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए आज ही अपने जीवनसाथी से इस बारे में बात करें।

करियर राशिफल: सहकर्मियों के साथ जुबानी जंग में न उलझें। विवादों से भी बचें। अपने सुझाव दें, और आपके विचारों को लोग स्वीकार करेंगे। जो लोग मैनेजर हैं, उन्हें गलतियों के लिए क्लाइंट से डांट पड़ेगी, लेकिन उदास न हों। क्लाइंट को संतुष्ट करने के लिए दोबारा काम करें। किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय बारीकियों पर ज्यादा ध्यान देना अच्छा रहेगा। दोपहर का समय नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी अच्छा है। व्यवसायी नई पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का आगमन होगा। कुछ महिलाओं को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है, जबकि दोपहर का वक्त किसी दोस्त से जुड़े आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भी अच्छा है। आप घर की मरम्मत भी कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। व्यवसायी नए क्षेत्रों में बिजनेस का विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं। पार्टनरशिप से भी धन प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स को शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होगी।

सेहत राशिफल: आपको अपनी लाइफस्टाइल के प्रति सावधान रहना चाहिए। प्रोटीन, और विटामिन से भरपूर हेल्दी डाइट लें। आज आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें, और यह आपके वृद्ध माता-पिता पर भी लागू होता है। किसी भी प्रकार की लत आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद नहीं कर सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। माउंटेन बाइकिंग और हाइकिंग जैसे साहसिक खेलों में भाग लेते समय सावधान रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ