Aquarius Horoscope Today 16 September 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal future predictions कुंभ राशिफल 16 सितंबर: आज पैसों को लेकर दोपहर का वक्त रहेगा बेहद खास, महिलाएं जरूर करें ये काम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today 16 September 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal future predictions

कुंभ राशिफल 16 सितंबर: आज पैसों को लेकर दोपहर का वक्त रहेगा बेहद खास, महिलाएं जरूर करें ये काम

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 16 September 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 05:43 AM
share Share
Follow Us on
कुंभ राशिफल 16 सितंबर: आज पैसों को लेकर दोपहर का वक्त रहेगा बेहद खास, महिलाएं जरूर करें ये काम

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 16 सितंबर 2025: प्रोफेशनल जीवन में सफलता मिलेगी। आज अपने पार्टनर के साथ दिन का आनंद लेते रहें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

कुंभ लव लाइफ: लव के मामले में सुखद पल आएंगे। सिंगल महिलाओं को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रपोजल मिल सकता है, जिसे वे लंबे समय से जानती हैं। यह एक सरप्राइज हो सकता है, लेकिन समय के साथ प्रेम जीवन और भी मजबूत होगा। आप अपने एक्स लवर के साथ चल रहे विवादों को सुलझाने में भी सफल हो सकती हैं। मैरिड महिलाएं पति के परिवार के हस्तक्षेप से परेशान हो सकती हैं। इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए आज ही अपने जीवनसाथी से इस बारे में बात करें।

करियर राशिफल: सहकर्मियों के साथ जुबानी जंग में न उलझें। विवादों से भी बचें। अपने सुझाव दें, और आपके विचारों को लोग स्वीकार करेंगे। जो लोग मैनेजर हैं, उन्हें गलतियों के लिए क्लाइंट से डांट पड़ेगी, लेकिन उदास न हों। क्लाइंट को संतुष्ट करने के लिए दोबारा काम करें। किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय बारीकियों पर ज्यादा ध्यान देना अच्छा रहेगा। दोपहर का समय नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी अच्छा है। व्यवसायी नई पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

ये भी पढ़ें:गुरु करेंगे गोचर चंद्र की राशि में, इन 3 राशियों की किस्मत होगी तेज

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का आगमन होगा। कुछ महिलाओं को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है, जबकि दोपहर का वक्त किसी दोस्त से जुड़े आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भी अच्छा है। आप घर की मरम्मत भी कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। व्यवसायी नए क्षेत्रों में बिजनेस का विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं। पार्टनरशिप से भी धन प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स को शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होगी।

सेहत राशिफल: आपको अपनी लाइफस्टाइल के प्रति सावधान रहना चाहिए। प्रोटीन, और विटामिन से भरपूर हेल्दी डाइट लें। आज आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें, और यह आपके वृद्ध माता-पिता पर भी लागू होता है। किसी भी प्रकार की लत आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद नहीं कर सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। माउंटेन बाइकिंग और हाइकिंग जैसे साहसिक खेलों में भाग लेते समय सावधान रहें।

ये भी पढ़ें:आज से सिंह राशि में शुक्र, 9 अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 16 सितंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 15 से 21 सितंबर का सप्ताह मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने